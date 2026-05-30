Infinity Ward обещает вернуть Call of Duty к истокам в Modern Warfare 4

Студия Infinity Ward обещает, что Modern Warfare 4 выведет серию Call of Duty на новый уровень за счет качества, аутентичности и переработки геймплея. В интервью изданию PC Gamer ключевые разработчики проекта — директор по развитию мультиплеера Джо Секот и ведущий дизайнер Митч Рейнольдс — поделились философией будущей игры и прокомментировали такие темы, как подбор игроков, кампания и идентичность франшизы.

По словам Секота, команда получила больше времени на производство, что позволило внедрить смелые геймплейные изменения. Секот подчеркнул:

У нас было немного больше времени на эту игру, и мы смогли сделать более крупные шаги в таких аспектах, как ощущение оружия, точность стрельбы от бедра и мобильность.

Разработчики открыто признали, что некоторые решения в Modern Warfare 2 оттолкнули часть сообщества. Новая игра создается с целью исправить эти ошибки и найти компромисс между динамикой и реализмом. Авторы подчеркнули, что проект призван вернуть игровому процессу былую плавность, но без отказа от более тактического тона серии.

Разработчики уклонились от детального разбора спорной системы подбора соперников по навыкам (SBMM), объяснив это изучением результатов тестирования в Black Ops 7. Тем не менее Джо Секот заинтриговал сообщество, подтвердив постоянный интерес студии к улучшению матчмейкинга и пообещав поделиться свежими подробностями ближе к релизу.

Сюжетная кампания Modern Warfare 4 сохранит традиционный для подсерии реалистичный вектор и будет тесно связана с современным миром. В основу истории разработчики положат актуальные события наших дней:

«Мы хотим и дальше брать идеи „прямо из заголовков газет“, затрагивая темы поп-культуры и отправляя игроков в разные части мира», — поделился планами директор.

В заключение авторы отметили, что внутреннее соперничество между командами Activision идет франшизе только на пользу. Джеки Рейнольдс сравнил три основные студии Call of Duty с разными вкусами мороженого, подчеркнув уникальный стиль каждой из них. Секот согласился с коллегой и добавил, что разработчикам важно отличаться друг от друга, чтобы геймеры не получали каждый год одну и ту же игру.