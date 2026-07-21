Infinity Ward отреагировала на жалобы игроков о прокачке оружия в Call of Duty: Modern Warfare 4

Студия Infinity Ward прокомментировала обсуждения системы прокачки оружия в Call of Duty: Modern Warfare 4, пообещав вскоре раскрыть новые подробности.

Разработчики опубликовали сообщение в соцсетях, в котором заявили, что внимательно следят за отзывами сообщества:

«Мы видим обсуждения прогрессии оружия. Скоро расскажем больше о системе прокачки и гринде. Мы вас услышали».

Пока студия не раскрывает конкретных изменений, однако тема прогрессии традиционно остается одной из самых обсуждаемых среди фанатов серии. Игроки хотят получать награды за развитие, но при этом не сталкиваться с чрезмерно долгим или, наоборот, слишком быстрым гриндом.

В сообществе многие приводят в пример Call of Duty: Modern Warfare (2019), считая ее систему прокачки одной из самых удачных. По мнению игроков, она предлагала сбалансированный темп развития без лишних ограничений.

Открытое бета-тестирование Modern Warfare 4 стартует 21 августа для пользователей, оформивших предзаказ. До этого игра уже была представлена на Fanatics Fest, где посетители смогли опробовать новый режим Kill Block.