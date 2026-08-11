Infinity Ward поделилась первыми отзывами о режиме Kill Block в Call of Duty: Modern Warfare 4

Студия Infinity Ward опубликовала первые отзывы игроков о новом мультиплеерном режиме Kill Block для грядущей Call of Duty: Modern Warfare 4. Уникальная возможность лично протестировать раннюю альфа-версию амбициозного контента была предоставлена посетителям прошедшего фестиваля Fanatics Fest в Нью-Йорке.

Этому знаковому событию разработчики посвятили шестой эпизод своей регулярной закулисной видеорубрики «From The Ward». Опубликованный отчет содержит кадры с игрового мероприятия, а также фиксирует живые эмоции и мнения участников тестирования. Свежий выпуск дневников разработки позволяет взглянуть изнутри на то, как именно аудитория приняла грядущие нововведения.

Прямо на демонстрационной площадке фестиваля игровое сообщество смогло оценить динамику матчей и напрямую обсудить увиденное с командой авторов. Пользователи получили редкий шанс не только составить первые впечатления о геймплее, но и передать развернутый фидбек создателям шутера в режиме реального времени. Подобное взаимодействие помогло разработчикам собрать критически важные данные для полировки проекта.

Напомним, что Kill Block представляет собой адаптивную тренировочную площадку, конфигурация которой меняется перед каждым матчем. Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 на ПК и консолях запланирован на 23 октября этого года.