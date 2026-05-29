Infinity Ward пообещала сделать косметику в Modern Warfare 4 более "приземлённой"

После официального анонса Call of Duty: Modern Warfare 4 студия Infinity Ward высказалась о косметических предметах и будущих коллаборациях в игре. Разработчики заявили, что хотят сохранить более серьёзный и реалистичный стиль серии.
В обращении к игрокам Infinity Ward подчеркнула, что все элементы Modern Warfare 4 должны соответствовать атмосфере и сюжету игры. Это касается не только кампании и геймплея, но также обликов, операторов и кроссоверов.
По словам студии, будущая косметика будет «приземлённой» и более органично вписанной в военную тематику Modern Warfare. Разработчики также пообещали быть более «прозрачными» в вопросе коллабораций и учитывать мнение сообщества.
Многие фанаты положительно восприняли заявление Infinity Ward. Игроки уже просят вернуть классических операторов, реалистичные военные скины и косметику в духе старых Modern Warfare.
Однако часть аудитории относится к обещаниям с осторожностью. Ранее Activision уже заявляла о сохранении атмосферы серии, но со временем в Call of Duty всё равно появлялись необычные коллаборации с музыкантами, мультсериалами и знаменитостями — включая Снуп Догга, Ники Минаж и персонажей American Dad.
Пока неизвестно, насколько долго Infinity Ward сможет придерживаться нового подхода после релиза Modern Warfare 4.
Обещать не значит жениться. Жаль что колда в мульте скатилась в клоунаду и это так давно произошло что современные люди даже не помнят что когда то это был милитари шутер, а не беготня клоунов с пердящим единорогом вместо оружия.
Такие обещания слышно каждый божий раз, а потом внезапно на втором сезоне начинается коллаба с какими-нибуть рэперами, бакланами, пельменями и так далее.
Современная аудитория MOA, может потребовать радужные скины нельзя этого исключать.