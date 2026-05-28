Infinity Ward запустила таинственную трансляцию по новой Call of Duty

На официальном YouTube-канале Call of Duty стартовала необычная прямая трансляция, которая, судя по всему, намекает на скорый анонс следующей игры франшизы. В эфире зрителям показывают корейский городской квартал через камеру: слышны уличные шумы, музыка из ближайшего клуба и периодические помехи, а в один из моментов можно различить звук пролетающего вертолёта.

Позже атмосфера резко изменилась — после короткого видеотизера и мощного взрыва спокойная улица превратилась в охваченные огнём руины. Это лишь усилило слухи о том, что Infinity Ward готовит полноценный показ новой Call of Duty уже в ближайшее время.

Дополнительный интерес подогрел официальный аккаунт серии в X, который обновил оформление профиля, добавив визуальные помехи и фразу SIGNAL LOST («СИГНАЛ ПОТЕРЯН»). Фанаты уверены, что это часть маркетинговой кампании новой игры.

По данным инсайдеров, следующим проектом может стать Call of Duty: Modern Warfare IV с акцентом на события в Корее. Пока официально подтверждено лишь то, что игра не выйдет на консолях прошлого поколения. Ожидается релиз на PS5, Xbox Series и ПК, а также, возможно, на Nintendo Switch 2.