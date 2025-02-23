Инсайдер раскрыл интересные подробности сюжета новой части Call of Duty

Первые слухи о сюжетной кампании в новой части популярной серии шутеров Call of Duty начали появляться в сети. Согласно информации инсайдера Vondyispog, игра сохранит структуру, знакомую по оригинальной трилогии и Modern Warfare (2019), с разделением повествования между Task Force 141 (вместе с подразделением SAS) и Demon Dogs, действующими бок о бок с Корпусом морской пехоты США.

Основными антагонистами вновь станут "Внутренний круг" Макараова и Вооружённые силы России. Также появится побочная сюжетная линия, связанная с Южной Кореей, но детали о её значении пока остаются неясными.

Разные точки зрения предложат игрокам контрастирующие стили повествования. Эпизоды Task Force 141 будут напоминать перезапущенную серию, сочетая тактические операции, скрытное проникновение и зрелищные перестрелки. В то же время Demon Dogs получат более реалистичный военный опыт, схожий с миссиями США в оригинальной трилогии Modern Warfare, сосредоточившись на уличных боях и зачистке помещений.

Что касается персонажей, Griggs и несколько новых лиц войдут в состав Demon Dogs, а Soap, несмотря на слухи, останется мёртвым. Интересно, что статус капитана Прайса, обвиняемого в убийстве генерала Шепарда, не будет центральной темой сюжета.

Как и MW (2019), новая часть будет стремиться шокировать игроков мрачными моментами, отходя от традиционного образа Task Force 141 как героев. Они предстанут скорее как элитные бойцы, готовые идти на всё ради выполнения миссии, даже если моральные границы будут размыты. Одной из ключевых сцен станет террористическая атака в Нью-Йорке, но в отличие от полномасштабного вторжения из MW3 (2011), здесь речь идёт о провокации Макараова, который выдаёт атаку за операцию российской армии. Более того, судя по данным, эта миссия станет флэшбэком, разворачиваясь сразу после событий MWIII (2023).

Сеттинг игры сместится в ближайшее будущее, напоминая Black Ops II и Ghosts. Разработчики хотят сохранить реалистичность, но при этом внесут некоторые изменения, отразив альтернативное развитие технологий в мире после Второй Холодной войны (по версии BOII).

По предварительным данным, Call of Duty: Modern Warfare IV разрабатывается Infinity Ward и выйдет в 2026 году.