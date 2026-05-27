Инсайдер слил ключевой арт обложки Call of Duty: Modern Warfare 4

В сети разгораются жаркие споры вокруг будущего франшизы Call of Duty. Пока игроки обсуждают текущие части, в индустрии появилась новая «громкая» утечка: в сеть попал арт, который позиционируется как обложка грядущей Call of Duty: Modern Warfare 4.
Что известно на данный момент:
- Источник доверия: Утечка пришла от пользователя, который ранее точно предсказал обложку Black Ops 6 еще до её официального анонса. Это дает сообществу серьезный повод отнестись к изображению со всей внимательностью.
- «Не фейк»: Автор слива сопроводил публикацию ироничным комментарием: «Слишком много фейковых утечек в наши дни, в которые люди до сих пор верят... В общем, держите "не фейковую" обложку одной из игр Activision».
- Детали: На данный момент арт представлен в намеренно «размытом» виде, чтобы скрыть детали, однако зоркие фанаты уже подметили характерную цветовую гамму, присущую современной серии Modern Warfare.
• Загадочный символ: В сообщении инсайдера также содержится странный корейский иероглиф «사» (са), что может быть не случайным, а явным намеком на место действия будущей игры.
Пипец, прям «слил», прям «инсайдер»? )) Типа самая ожидаемая всеми игра века чтоль? )) Каждый год эта одноразовая какаха выходит уже 20 лет, что там может быть такого ожидаемого?)
Посмотрим, что нас ожидает 29.05.26.
Жаль Соупа слили, не раскроют теперь любовный треугольник, начавшийся в МВ2 xD
вот только из года в год для Modern Warfare на обложке меняются только цифры, всё остальное такое же самое ))