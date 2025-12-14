ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty 2026 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6 23 оценки

Инсайдеры сообщают, что Call of Duty 2026 может оказаться практически идентичной Modern Warfare II

TheSkoofLord TheSkoofLord

Согласно информации от известного инсайдера, известного под ником TheGhostOfHope, новая игра в серии Call of Duty, которая выйдет в 2026 году, может быть практически идентична Modern Warfare II 2022 года. Ожидается, что проект, вероятно названный Modern Warfare 4, на текущем этапе разработки будет очень похож на своего предшественника. Основные изменения, по слухам, будут заключаться в исключении спорной системы зарядки перков и снижении штрафов на скорость прицеливания и скольжения.

Действительно, многие игроки выражают недовольство по поводу того, что новая игра может оказаться просто переработкой уже существующей. Критика в адрес дизайнерских решений Modern Warfare II касается не только механик игры, но и баланса, а также общего направления, в котором движется серия.

Поклонники Call of Duty надеются на свежие идеи и инновации, которые могли бы вернуть интерес к франшизе. Некоторые из них призывают разработчиков учитывать отзывы сообщества и вносить изменения, которые сделают игру более увлекательной и разнообразной. В противном случае, есть риск, что новая игра не сможет достичь успеха, несмотря на коммерческую привлекательность.

Fargo82

Лучше бы MW2019 обгрейдили, самая лучшая она среди всех.

5
Hall_1920

так это и есть обгрейд! Это их виденье, которое будет уже 3 игру подряд одним и тем же

Hall_1920

HellowRainbow

Есть только один MW. Все остальное - Ересь Хоруса

7
Who am I really

Оно ещё живо

3
TheSkoofLord

Вот ещё информация от TheGhostOfHope.

2
ParanoidRusty

Не нужно уже, фрашиза - ВСЁ!


According to data shared by Alinea Analytics with GamesIndustry.biz, the latest title in the CoD franchise sold only 401,000 copies on Steam in its first 26 day
2
FairUlu

Текстуры поменяют - вам мало что-ли?

2
Neikxi

Зря. Нужно развивать серию.

1
Retro_Gamer

Критикуешь - предлагай. )

1
Чел Гхот Retro_Gamer

Мувмент как в мв23, да и прокачка там неплохая была. Да и желательно без дикой визуальной отдачи

Neikxi Retro_Gamer

Плати!

3
KILLA06

так ,а где продолжение ,Макаров то убежал

1
Hall_1920

это оно и есть чел

1
ksoper

Люди не в иновации играют. А в новый сюжет. Автор новости погнал. Какие именно иновации в этой игре можно сделать. Там уже нечего делать. Да это и не надо. А новый сюжет это и есть иновации

Xideo Коджима

Зачем напрягаться, всё равно купят

goodneighbor
Поклонники Call of Duty надеются на свежие идеи и инновации

Какие могут быть инновации? Франшиза выдоена досуха, все возможные сеттинги, все возможные временные периоды уже были показаны, больше ничего не осталось... Даже нормисная аудитория, поедающая это хрючево из года в год, устала от бесконечного конвейера. Бобби Коттик прекрасно понимал к чему идет дело, когда втридорога загнал эту серию гоям из майкрософт.

Danny Lamb
Даже нормисная аудитория, поедающая это хрючево из года в год, устала от бесконечного конвейера

Вот когда конвейер прекратится, то это и будет знаком, что аудитория устала. А так даже Black Ops (2025) может оказаться вполне успешной и издатель покроет все свои расходы в пару раз.

CRYOSHADE

Битвы с мамонтом еще не было.

