Инсайдеры сообщают, что Call of Duty 2026 может оказаться практически идентичной Modern Warfare II

Согласно информации от известного инсайдера, известного под ником TheGhostOfHope, новая игра в серии Call of Duty, которая выйдет в 2026 году, может быть практически идентична Modern Warfare II 2022 года. Ожидается, что проект, вероятно названный Modern Warfare 4, на текущем этапе разработки будет очень похож на своего предшественника. Основные изменения, по слухам, будут заключаться в исключении спорной системы зарядки перков и снижении штрафов на скорость прицеливания и скольжения.
Действительно, многие игроки выражают недовольство по поводу того, что новая игра может оказаться просто переработкой уже существующей. Критика в адрес дизайнерских решений Modern Warfare II касается не только механик игры, но и баланса, а также общего направления, в котором движется серия.
Поклонники Call of Duty надеются на свежие идеи и инновации, которые могли бы вернуть интерес к франшизе. Некоторые из них призывают разработчиков учитывать отзывы сообщества и вносить изменения, которые сделают игру более увлекательной и разнообразной. В противном случае, есть риск, что новая игра не сможет достичь успеха, несмотря на коммерческую привлекательность.
Лучше бы MW2019 обгрейдили, самая лучшая она среди всех.
так это и есть обгрейд! Это их виденье, которое будет уже 3 игру подряд одним и тем же
Есть только один MW. Все остальное - Ересь Хоруса
Оно ещё живо
Вот ещё информация от TheGhostOfHope.
Не нужно уже, фрашиза - ВСЁ!
Текстуры поменяют - вам мало что-ли?
Зря. Нужно развивать серию.
Критикуешь - предлагай. )
Мувмент как в мв23, да и прокачка там неплохая была. Да и желательно без дикой визуальной отдачи
Плати!
так ,а где продолжение ,Макаров то убежал
это оно и есть чел
Люди не в иновации играют. А в новый сюжет. Автор новости погнал. Какие именно иновации в этой игре можно сделать. Там уже нечего делать. Да это и не надо. А новый сюжет это и есть иновации
Зачем напрягаться, всё равно купят
Какие могут быть инновации? Франшиза выдоена досуха, все возможные сеттинги, все возможные временные периоды уже были показаны, больше ничего не осталось... Даже нормисная аудитория, поедающая это хрючево из года в год, устала от бесконечного конвейера. Бобби Коттик прекрасно понимал к чему идет дело, когда втридорога загнал эту серию гоям из майкрософт.
Вот когда конвейер прекратится, то это и будет знаком, что аудитория устала. А так даже Black Ops (2025) может оказаться вполне успешной и издатель покроет все свои расходы в пару раз.
Битвы с мамонтом еще не было.