Инсайдеры сообщают, что Call of Duty 2026 может оказаться практически идентичной Modern Warfare II

Согласно информации от известного инсайдера, известного под ником TheGhostOfHope, новая игра в серии Call of Duty, которая выйдет в 2026 году, может быть практически идентична Modern Warfare II 2022 года. Ожидается, что проект, вероятно названный Modern Warfare 4, на текущем этапе разработки будет очень похож на своего предшественника. Основные изменения, по слухам, будут заключаться в исключении спорной системы зарядки перков и снижении штрафов на скорость прицеливания и скольжения.

Действительно, многие игроки выражают недовольство по поводу того, что новая игра может оказаться просто переработкой уже существующей. Критика в адрес дизайнерских решений Modern Warfare II касается не только механик игры, но и баланса, а также общего направления, в котором движется серия.



Поклонники Call of Duty надеются на свежие идеи и инновации, которые могли бы вернуть интерес к франшизе. Некоторые из них призывают разработчиков учитывать отзывы сообщества и вносить изменения, которые сделают игру более увлекательной и разнообразной. В противном случае, есть риск, что новая игра не сможет достичь успеха, несмотря на коммерческую привлекательность.