Кампания Call of Duty: Modern Warfare 4 получила высокие оценки - возвращение к истокам и мрачный сюжет

Кампания Call of Duty: Modern Warfare 4 получила признание как одна из лучших в серии за последние годы. Рецензенты отмечают возвращение к истокам и значительно более мрачный, проработанный сюжет по сравнению с недавними частями.

Новая кампания была переработана с нуля. Её продолжительность составляет 8–9 часов — больше, чем у последних частей, что позволило уделить больше времени развитию истории. Среди новых локаций — заснеженная Северная Корея. Благодаря динамическому переключению персонажей сцены воспринимаются менее заскриптованными, а хорошо прописанные герои ведут к удовлетворительному финалу.

В раннем доступе Steam игра получила в основном положительные отзывы. Пользователи хвалят более серьёзный тон повествования и качественную проработку персонажей. Многие обозреватели называют кампанию «возвращением к истокам» серии.

Modern Warfare 4 может стать последней частью перезапущенной серии Modern Warfare в рамках Call of Duty. Если это действительно так, разработчики уходят на мажорной ноте. Релиз игры состоялся 23 октября на PS5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.