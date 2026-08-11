Капитан Прайс и перестрелки на улицах Парижа - смотрим новый тизер сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 4

Activision опубликовала свежий короткий тизер сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 4. Новый ролик, получивший название «Трафик», демонстрирует игрокам напряженные городские бои и весьма альянс капитана Прайса, который вынужден действовать сообща с Валерией.

Главные события новой части тесно связаны с операциями на Корейском полуострове, но свежий отрывок переносит зрителей в совершенно иной сеттинг. В ролике герои прорываются сквозь хорошо узнаваемые европейские улицы, а на одном из кадров отчетливо мелькает Париж и Эйфелева башня.

Судя по напряженным диалогам под шквальным огнем, этот вынужденный союз держится на хрупком договоре. Прайс и его команда должны помочь Валерии безопасно добраться до Парижа, в обмен на что она выдаст им некоего ценного человека по прозвищу «Арчер». Сцена наглядно показывает, что доверять друг другу персонажи не спешат, однако общая угроза и интенсивные перестрелки посреди городских улиц заставляют их работать в команде.

Оценить неожиданное партнерство и масштабную одиночную историю игроки смогут уже этой осенью. Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября. Все владельцы предзаказа получат ранний доступ к сюжетной кампании на неделю раньше — 16 октября.