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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.7 129 оценок

Капитан Прайс и перестрелки на улицах Парижа - смотрим новый тизер сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 4

Gutsz Gutsz

Activision опубликовала свежий короткий тизер сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 4. Новый ролик, получивший название «Трафик», демонстрирует игрокам напряженные городские бои и весьма альянс капитана Прайса, который вынужден действовать сообща с Валерией.

Главные события новой части тесно связаны с операциями на Корейском полуострове, но свежий отрывок переносит зрителей в совершенно иной сеттинг. В ролике герои прорываются сквозь хорошо узнаваемые европейские улицы, а на одном из кадров отчетливо мелькает Париж и Эйфелева башня.

Судя по напряженным диалогам под шквальным огнем, этот вынужденный союз держится на хрупком договоре. Прайс и его команда должны помочь Валерии безопасно добраться до Парижа, в обмен на что она выдаст им некоего ценного человека по прозвищу «Арчер». Сцена наглядно показывает, что доверять друг другу персонажи не спешат, однако общая угроза и интенсивные перестрелки посреди городских улиц заставляют их работать в команде.

Оценить неожиданное партнерство и масштабную одиночную историю игроки смогут уже этой осенью. Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября. Все владельцы предзаказа получат ранний доступ к сюжетной кампании на неделю раньше — 16 октября.

Трейлеры 7
12
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
фетишь на макароны

лучше бы она не серёжки навешала а лапшу на уши)

3
Albero

Снова выглядит как дерьмо , новые разрабы колды не знают чем должна быть КОД.Ну что за покатушки на БТР от третьего лица ? Это разрушает всю атмосферу ,и все концепцию ,где ты себя ассоциируешь с бойцом,неужели трудно посмотреть как реализовавли транспорт вплоть до выхода МВ 2 (2022 ГОДА )?

Молчу про то ,что это копирка с миссии МВ3 (2011)

3
HellowRainbow

Никогда такого не было...

Алексей8888

Где то я уже это видел)

Madiark

Обязательно надо было шикарные кампании мв навалить повесткой

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