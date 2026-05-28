Корейский конфликт, возвращение DMZ и прощание с PS4/Xbox One: Первые подробности Call of Duty: Modern Warfare 4

Пока инсайдеры спорили о подлинности утекших обложек, в сеть хлынул массивный поток официальных (и крайне интригующих) подробностей о следующей части франшизы Call of Duty: Modern Warfare 4.

Проект, за который отвечает студия Infinity Ward, обещает не только масштабную сюжетную кампанию, но и долгожданное возвращение культового режима, а также важный технологический сдвиг для всей серии.

Сюжет: Вторжение в Сеул и теневая война Прайса

Кампания MW4 обещает вернуться к мрачному и приземленному стилю оригинальной трилогии, но с совершенно новым геополитическим конфликтом:

Корейский кризис: Основное действие развернется на Корейском полуострове — КНДР начинает полномасштабное вторжение в Южную Корею. Игрокам предстоит примерить на себя роль молодых бойцов элитного южнокорейского отряда.

Охота на Капитана Прайса: Легендарный лидер ОТГ-141 находится в бегах. Прайс ведет собственную «личную войну из теней» против тех, кто объявил на него охоту.

География миссий: Нас ждет классический кругосветный аттракцион в лучших традициях серии: окопные бои в Корее, яростные перестрелки на ближней дистанции в разрушенном Нью-Йорке, безумные погони на высоких скоростях по улицам Парижа и ночные рейды SAS в Мумбаи.

Мультиплеер и триумфальное возвращение DMZ 2.0

Сетевая игра предложит «приземленные, высокоточные сражения» (grounded, precise combat), плавное перемещение, а также больше контроля и свободы выбора для игрока в бою. Но главным анонсом стало официальное подтверждение режима DMZ. Разработчики называют его «ультимативным экстракшн-опытом в истории Call of Duty».

Смертоносная песочница: Игроки (соло или в отрядах) отправляются в зону боевых действий в качестве неофициальных агентов. Цель — добыть секретные военные технологии, оставшиеся после войны.

Динамический мир: Условия в зоне отчуждения постоянно меняются: динамическая погода, меняющиеся боевые задачи и патрули вражеских сил, которые перемещаются по карте.

Выживание любой ценой: «Мародерствуйте, сражайтесь, договаривайтесь, предавайте и эвакуируйтесь с тем, что сможете унести. Чем сильнее вы давите на этот мир, тем жестче он отвечает вам».

Показ геймплея DMZ состоится уже 7 июня!

Конец эпохи: Warzone прощается с прошлым поколением консолей

Infinity Ward наконец-то решилась на шаг, которого так долго ждали хардкорные фанаты. Начиная с Season 01 для Modern Warfare 4, Call of Duty: Warzone перестанет работать на PS4 и Xbox One.

4 июня: Warzone станет недоступна для скачивания на консолях старого поколения.

25 июня: На PS4 и Xbox One будет полностью отключен внутриигровой магазин Warzone.

Разработчики окончательно отказываются от ограничений старого железа 2013 года, чтобы вывести графику, физику и масштаб королевской битвы на совершенно новый уровень.