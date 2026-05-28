Корейский конфликт, возвращение DMZ и прощание с PS4/Xbox One: Первые подробности Call of Duty: Modern Warfare 4

Пока инсайдеры спорили о подлинности утекших обложек, в сеть хлынул массивный поток официальных (и крайне интригующих) подробностей о следующей части франшизы Call of Duty: Modern Warfare 4.
Проект, за который отвечает студия Infinity Ward, обещает не только масштабную сюжетную кампанию, но и долгожданное возвращение культового режима, а также важный технологический сдвиг для всей серии.
Сюжет: Вторжение в Сеул и теневая война Прайса
Кампания MW4 обещает вернуться к мрачному и приземленному стилю оригинальной трилогии, но с совершенно новым геополитическим конфликтом:
- Корейский кризис: Основное действие развернется на Корейском полуострове — КНДР начинает полномасштабное вторжение в Южную Корею. Игрокам предстоит примерить на себя роль молодых бойцов элитного южнокорейского отряда.
- Охота на Капитана Прайса: Легендарный лидер ОТГ-141 находится в бегах. Прайс ведет собственную «личную войну из теней» против тех, кто объявил на него охоту.
- География миссий: Нас ждет классический кругосветный аттракцион в лучших традициях серии: окопные бои в Корее, яростные перестрелки на ближней дистанции в разрушенном Нью-Йорке, безумные погони на высоких скоростях по улицам Парижа и ночные рейды SAS в Мумбаи.
Мультиплеер и триумфальное возвращение DMZ 2.0
Сетевая игра предложит «приземленные, высокоточные сражения» (grounded, precise combat), плавное перемещение, а также больше контроля и свободы выбора для игрока в бою. Но главным анонсом стало официальное подтверждение режима DMZ. Разработчики называют его «ультимативным экстракшн-опытом в истории Call of Duty».
- Смертоносная песочница: Игроки (соло или в отрядах) отправляются в зону боевых действий в качестве неофициальных агентов. Цель — добыть секретные военные технологии, оставшиеся после войны.
- Динамический мир: Условия в зоне отчуждения постоянно меняются: динамическая погода, меняющиеся боевые задачи и патрули вражеских сил, которые перемещаются по карте.
- Выживание любой ценой: «Мародерствуйте, сражайтесь, договаривайтесь, предавайте и эвакуируйтесь с тем, что сможете унести. Чем сильнее вы давите на этот мир, тем жестче он отвечает вам».
- Показ геймплея DMZ состоится уже 7 июня!
Конец эпохи: Warzone прощается с прошлым поколением консолей
Infinity Ward наконец-то решилась на шаг, которого так долго ждали хардкорные фанаты. Начиная с Season 01 для Modern Warfare 4, Call of Duty: Warzone перестанет работать на PS4 и Xbox One.
- 4 июня: Warzone станет недоступна для скачивания на консолях старого поколения.
- 25 июня: На PS4 и Xbox One будет полностью отключен внутриигровой магазин Warzone.
Разработчики окончательно отказываются от ограничений старого железа 2013 года, чтобы вывести графику, физику и масштаб королевской битвы на совершенно новый уровень.
омнимувмента не будет, алилуя.
Хорошо вот это хорошо
Потужные попытки игрожура создать хайп и будто кому-то это интересно.
а куда делся макаров?