Modern Warfare 4 удивляет вниманием к деталям: союзники открывают огонь за выстрел по портрету вождя КНДР

Пользователи обнаружили необычную деталь в кампании Call of Duty: Modern Warfare 4, которая показывает, насколько внимательно разработчики проработали отдельные ситуации внутри миссий. На одном из уровней игрок оказывается в составе северокорейского подразделения. Если выстрелить в висящий на стене портрет Верховного лидера, находящиеся рядом сослуживцы сразу становятся враждебными и открывают огонь по персонажу.

Судя по роликам игроков, это не обычная реакция на стрельбу в помещении, а специально прописанное условие. Интересно, что телевизор с изображением лидера можно разбить без последствий, тогда как повреждение настенного портрета вызывает моментальную реакцию отряда. Пользователи Reddit назвали это небольшой, но показательной деталью, которая добавляет сцене правдоподобия и подчёркивает внимание разработчиков к окружению.

Саму кампанию Modern Warfare 4 игроки пока встретили неожиданно тепло. В раннем доступе Steam около 82% пользовательских отзывов были положительными — один из лучших результатов серии на платформе за последнее десятилетие. Особенно хвалят постановку, сюжет и возвращение к более привычному для Modern Warfare стилю кампании. При этом полноценный релиз с мультиплеером состоится только 23 октября, поэтому нынешние оценки в основном относятся именно к сюжетному режиму.