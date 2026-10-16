MSI выпустит RTX 5080 в стиле Call of Duty: Modern Warfare 4 - старт продаж 23 октября

MSI представила специальную версию видеокарты GeForce RTX 5080 — 16G COD MW4 EDITION OC. Модель создана в сотрудничестве с Activision и приурочена к выходу Call of Duty: Modern Warfare 4. Это ограниченный тираж, который будет продаваться через участвующих реселлеров и собственный интернет-магазин MSI.

Внешнее оформление выполнено в жёлтых тонах, включая систему охлаждения. Задняя панель имеет прозрачную секцию, через которую видна часть печатной платы и портрет Призрака (Ghost). MSI называет этот дизайн уникальным для данного сотрудничества, визуально отличающим карту от стандартных RTX 5080.

Система охлаждения основана на технологии MSI TRIO FROZR 4:

вентиляторы STORMFORCE с лопастями с текстурой «когти»;

с лопастями с текстурой «когти»; никелированная медная опорная пластина;

технологии Wave Curved 4.0 и Air Antegrade Fin 2.0.

MSI заявляет, что кулер сбалансирован по тепловым характеристикам и уровню шума, но результаты измерений температуры и акустики не публикует.

MSI пока не раскрыла тактовые частоты, ограничения по мощности, цены и объёмы производства. Не указано и то, будет ли в комплект входить копия или цифровой код Modern Warfare 4. Покупателям следует уточнять наличие и финальные характеристики у местных розничных продавцов.

Кампания Modern Warfare 4 начинается с вторжения Северной Кореи на Корейский полуостров. Игроки следят за молодым южнокорейским солдатом и его отрядом, пока капитан Прайс проводит отдельную операцию. Локации включают Корею, Нью-Йорк, Париж и Мумбаи. Также заявлены многопользовательский режим и демилитаризованная зона (DMZ), которую MSI описывает как зону эвакуации.

Дата начала продаж 23 октября относится к отдельным странам. MSI не уточнила, какие именно рынки и ритейлеры участвуют, а региональные цены пока не объявлены. Главные отличия специальной версии — игровая графика, жёлтый кулер и окошко на задней панели. MSI не заявляет, что в карте используется иная конфигурация GPU по сравнению с другими RTX 5080.