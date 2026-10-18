На уровне шедевра 2009 года: фанаты называют сюжетную кампанию Modern Warfare 4 одной из лучших в истории серии

Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 4 вызвала бурю восторга в игровом сообществе. В соцсетях и на профильных форумах разворачиваются горячие обсуждения, и абсолютное большинство поклонников сходится во мнении: студии Infinity Ward удалось создать проект, достойный встать в один ряд с главным эталоном франшизы.
По оценкам игроков, качество исполнения одиночного режима превзошло самые смелые ожидания. Фанаты напрямую заявляют, что по уровню проработки и накалу эмоций Modern Warfare 4 стоит на одной планке с культовой Modern Warfare 2 (2009 года).
По оценкам игроков, качество исполнения одиночного режима превзошло самые смелые ожидания. Фанаты напрямую заявляют, что по уровню проработки и накалу эмоций Modern Warfare 4 стоит на одной планке с культовой Modern Warfare 2 (2009 года).
В фанатском сообществе всерьёз убеждены, что именно эти две игры сейчас безоговорочно делят первое место на пьедестале сюжетных кампаний подсерии Modern Warfare от Infinity Ward.
При этом игроки отдают должное и перезапуску 2019 года:
Кампания Modern Warfare 2019 года тоже была великолепной, но она всё же остаётся на крошечный шаг позади того, что смогли предложить оригинальная MW2 и новая MW4», отмечают фанаты в обсуждениях.
Игроки сходятся во мнении, что после неоднозначных релизов прошлых лет Modern Warfare 4 стала долгожданным возвращением Infinity Ward в лучшую форму.
Одна из самых абсурдных и бредовых кампаний. Сейчас прохожу её и просто фейспалм не уходит с лица. Опять придумали клюкву и как обычно куча русофобии. Главный враг: Россия, Северная Корея, мб ещё Китай приплетут. По сути одна и таже беготня за "злодеями", которые хотят уничтожить мир, а Омерека всех спасает.
P.S. Доиграются они в героев освободителей рано или поздно. Ким на них обидится и скинет на Белый Дом атомную бомбу, которую он так любит тестировать по выходным на полигоне))