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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6 162 оценки

На уровне шедевра 2009 года: фанаты называют сюжетную кампанию Modern Warfare 4 одной из лучших в истории серии

TheSkoofLord TheSkoofLord

Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 4 вызвала бурю восторга в игровом сообществе. В соцсетях и на профильных форумах разворачиваются горячие обсуждения, и абсолютное большинство поклонников сходится во мнении: студии Infinity Ward удалось создать проект, достойный встать в один ряд с главным эталоном франшизы.

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По оценкам игроков, качество исполнения одиночного режима превзошло самые смелые ожидания. Фанаты напрямую заявляют, что по уровню проработки и накалу эмоций Modern Warfare 4 стоит на одной планке с культовой Modern Warfare 2 (2009 года).

По оценкам игроков, качество исполнения одиночного режима превзошло самые смелые ожидания. Фанаты напрямую заявляют, что по уровню проработки и накалу эмоций Modern Warfare 4 стоит на одной планке с культовой Modern Warfare 2 (2009 года).

В фанатском сообществе всерьёз убеждены, что именно эти две игры сейчас безоговорочно делят первое место на пьедестале сюжетных кампаний подсерии Modern Warfare от Infinity Ward.

При этом игроки отдают должное и перезапуску 2019 года:

Кампания Modern Warfare 2019 года тоже была великолепной, но она всё же остаётся на крошечный шаг позади того, что смогли предложить оригинальная MW2 и новая MW4», отмечают фанаты в обсуждениях.

Игроки сходятся во мнении, что после неоднозначных релизов прошлых лет Modern Warfare 4 стала долгожданным возвращением Infinity Ward в лучшую форму.

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Комментарии:  60
Ваш комментарий
Jarvis666

Одна из самых абсурдных и бредовых кампаний. Сейчас прохожу её и просто фейспалм не уходит с лица. Опять придумали клюкву и как обычно куча русофобии. Главный враг: Россия, Северная Корея, мб ещё Китай приплетут. По сути одна и таже беготня за "злодеями", которые хотят уничтожить мир, а Омерека всех спасает.

P.S. Доиграются они в героев освободителей рано или поздно. Ким на них обидится и скинет на Белый Дом атомную бомбу, которую он так любит тестировать по выходным на полигоне))