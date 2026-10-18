На уровне шедевра 2009 года: фанаты называют сюжетную кампанию Modern Warfare 4 одной из лучших в истории серии

Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 4 вызвала бурю восторга в игровом сообществе. В соцсетях и на профильных форумах разворачиваются горячие обсуждения, и абсолютное большинство поклонников сходится во мнении: студии Infinity Ward удалось создать проект, достойный встать в один ряд с главным эталоном франшизы.

По оценкам игроков, качество исполнения одиночного режима превзошло самые смелые ожидания. Фанаты напрямую заявляют, что по уровню проработки и накалу эмоций Modern Warfare 4 стоит на одной планке с культовой Modern Warfare 2 (2009 года).

По оценкам игроков, качество исполнения одиночного режима превзошло самые смелые ожидания. Фанаты напрямую заявляют, что по уровню проработки и накалу эмоций Modern Warfare 4 стоит на одной планке с культовой Modern Warfare 2 (2009 года).



В фанатском сообществе всерьёз убеждены, что именно эти две игры сейчас безоговорочно делят первое место на пьедестале сюжетных кампаний подсерии Modern Warfare от Infinity Ward.



При этом игроки отдают должное и перезапуску 2019 года:

Кампания Modern Warfare 2019 года тоже была великолепной, но она всё же остаётся на крошечный шаг позади того, что смогли предложить оригинальная MW2 и новая MW4», отмечают фанаты в обсуждениях.

Игроки сходятся во мнении, что после неоднозначных релизов прошлых лет Modern Warfare 4 стала долгожданным возвращением Infinity Ward в лучшую форму.