Nintendo активно содействует продвижению Call of Duty: MW4 ради привлечения взрослой аудитории на Switch 2

Директор по маркетингу Activision Тайлер Бал в интервью изданию The Game Business подробно рассказал о возобновлении стратегического партнерства с японским платформодержателем. По его словам, руководство Nintendo выложилось на полную при подготовке к релизу Call of Duty: Modern Warfare 4 для Nintendo Switch 2. В настоящий момент обе корпорации ведут масштабную совместную маркетинговую кампанию.

Главная цель столь глубокой интеграции со стороны Nintendo — качественное расширение пользовательской базы. Японский гигант рассчитывает, что появление Modern Warfare 4 поможет привлечь к Nintendo Switch 2 более взрослую аудиторию и хардкорных геймеров, которые пропустили первое поколение консоли. Возможность запускать высокобюджетный сетевой шутер в портативном режиме и с высоким качеством графики рассматривается обеими компаниями как мощный фактор для расширения фанатской базы и главный драйвер будущих продаж платформы.

Полноценный релиз Modern Warfare 4 на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 намечен на 23 октября 2026 года.