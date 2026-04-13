Новая Call of Duty может выйти уже в октябре

Очередная часть популярной франшизы шутеров, которой, по слухам, станет Call of Duty: Modern Warfare 4, уже готовится к выходу этой осенью. Окно релиза новой части раскрыл инсайдер под ником CharlieIntel, чьи инсайды и прогнозы по серии Call of Duty практически всегда оказываются верными.

В ходе дискуссии в социальной сети X (бывший Twitter) один из фанатов предложил свои варианты даты релиза, поставив на 22 сентября. Представители портала CharlieIntel поспешили скорректировать ожидания игроков, лаконично ответив: «Это будет октябрь». На просьбу уточнить конкретный день, инсайдер добавил: «В октябре пять пятниц, так что выход состоится в одну из них». Данная информация мгновенно привлекла внимание аудитории и стала активно обсуждаться на Reddit в разделе GamingLeaksAndRumours.

Примечательно, что эта утечка спровоцировала бурные обсуждения в комьюнити не столько вокруг самого шутера, сколько вокруг предстоящего столкновения с другим титаном индустрии — Grand Theft Auto 6. Игроки сходятся во мнении, что ранний октябрьский релиз, в комментариях часто фигурирует 9 число — это вынужденная мера для Activision. Выпускать игру в традиционном ноябре геймеры назвали «настоящим смертным приговором» из-за опасений, что релиз от Rockstar Games полностью поглотит инфополе.

Любая другая игра будет мгновенно забыта, как только выйдет GTA 6. Никто не прикоснется к другим проектам на протяжении доброго месяца.

— подытожили игроки. Фанаты Call of Duty надеются, что издатель действительно выбрал начало октября, чтобы проект успел получить свое законное время в центре внимания игроков до того, как на рынке появится долгожданный криминальный боевик. На данный момент Activision хранит молчание касательно планов на релиз в 2026 году. По устоявшейся традиции компании, официальная и масштабная презентация новой части Call of Duty с подробностями о дате выхода должна состояться ближе к началу лета.