Оглушительный триумф: Дебютный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4 разрывает YouTube при минимуме дизлайков

Анонс Call of Duty: Modern Warfare 4 произвел эффект разорвавшейся бомбы. Пока игровое сообщество переваривает инсайды о корейском сеттинге, возвращении режима DMZ и нативном порте на Nintendo Switch 2, первый официальный трейлер игры бьет рекорды просмотров и показывает невероятно теплый для серии прием.

Почти 14 миллионов просмотров:

Ролик мгновенно взлетел в тренды YouTube, собрав колоссальную аудиторию за считанные дни. Интерес к новой игре от Infinity Ward находится на пиковом уровне. 145 тысяч лайков против всего 16 тысяч дизлайков: Для франшизы Call of Duty, чьи трейлеры исторически часто подвергаются жесткому хейту и «набегам» недовольных фанатов (все помнят рекордные дизлайки Infinite Warfare), соотношение 90% положительных реакций - это феноменальный результат.

Похоже, в этот раз Infinity Ward действительно нащупали правильный баланс между ностальгией и инновациями, сумев вернуть доверие разочарованных после MW3 игроков.