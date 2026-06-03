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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.9 102 оценки

Огненный геймплей: Танки, ППШ и возвращение легендарного тактического ножа в Modern Warfare 4

TheSkoofLord TheSkoofLord

Информационная лавина по Modern Warfare 4 продолжает сносить всё на своём пути. В сети появилось новое видео с нарезкой свежих геймплейных кадров мультиплеера, которые раскрывают массу подробностей о арсенале, технике и игровых механиках грядущего шутера от Infinity Ward.

Данная нарезка с демонстрацией реального игрового процесса, которая подтверждает, что Infinity Ward решили собрать в одной игре всё лучшее из истории франшизы.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Олег Шандер

Это действительно выглядит хорошо. А если ещё сдержат обещание не добавлять клоунские скины в игру (в том числе и в будущих сезонах). То цены им не будет! Но ценник правда кусается. 4к рублей обычное издание в Украине и 6к рублей за Vault Edition...

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Eclair_93

Так 90% трейлера же на движке игры сделано, да? Что-то в геймплее и близко нет этой графики, даунгрейд с трейлером раз так в 10))))

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