Огненный геймплей: Танки, ППШ и возвращение легендарного тактического ножа в Modern Warfare 4

Информационная лавина по Modern Warfare 4 продолжает сносить всё на своём пути. В сети появилось новое видео с нарезкой свежих геймплейных кадров мультиплеера, которые раскрывают массу подробностей о арсенале, технике и игровых механиках грядущего шутера от Infinity Ward.

Данная нарезка с демонстрацией реального игрового процесса, которая подтверждает, что Infinity Ward решили собрать в одной игре всё лучшее из истории франшизы.