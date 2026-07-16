От чертежей до звука: авторы Call of Duty: Modern Warfare 4 показали процесс разработки игрового оружия

Студия Infinity Ward выпустила пятый эпизод документального цикла «The Ward», посвященный закулисью разработки шутера Call of Duty: Modern Warfare 4. Свежий выпуск под названием «Crafting the Weapons of Modern Warfare 4» полностью сосредоточен на проектировании внутриигрового арсенала и ключевых принципах работы дизайнеров.

В новой серии создатели детально описывают свою производственную философию и подход к моделированию вооружения. По словам авторов, главная задача команды — перенести реальные прототипы в виртуальное пространство так, чтобы высокие стандарты аутентичности органично сочетались с динамикой игрового процесса.

Основной упор в процессе разработки сделан на достижение компромисса между реализмом и соревновательным балансом. Разработчики стремятся наделить каждую единицу оружия уникальным поведением и индивидуальным характером отдачи, не нарушая при этом общую экосистему и честность многопользовательского режима.

Проект «The Ward» является регулярной инициативой студии по информированию сообщества о ходе создания проекта. Публикуя подобные блоги, разработчики планируют и дальше открыто делиться с аудиторией техническими инсайдами и ключевыми этапами производства Modern Warfare 4.

Call of Duty: MW4 выйдет 23 октября на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.