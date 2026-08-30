Открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 4 лишь немного улучшила показатели после раннего доступа

Открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 4 проходит заметно стабильнее, чем тестирование на прошлой неделе, однако существенного роста интереса к игре пока не наблюдается.

Во время раннего доступа к бете допускались преимущественно игроки с предзаказом или специальными кодами. За первые сутки игра потеряла почти половину пикового онлайна в Steam, а отзывы пользователей оказались смешанными.

Полноценная открытая бета стартовала в пятницу и должна была стать более показательным тестом. Однако нового рекорда по числу одновременных игроков Modern Warfare 4 так и не установила: пиковый онлайн составил чуть более 113 тысяч человек, тогда как на прошлой неделе показатель достигал примерно 115 тысяч.

При этом удержание аудитории стало лучше. За последние сутки бета потеряла около 100 тысяч игроков от своего пикового значения, тогда как во время предыдущего этапа пиковый показатель за аналогичный период опускался примерно до 60 тысяч.

С отзывами ситуация практически не изменилась. Бета по-прежнему имеет оценку «Смешанные» в Steam, а доля отрицательных отзывов остаётся на уровне около 45%. Игроки продолжают указывать на многие из тех же проблем, о которых сообщалось после раннего доступа.