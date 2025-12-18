Ожидания меняются: Infinity Ward опровергает слухи о MW4 и намекает на скорый анонс

В последние дни интернет-пространство окутали тревожные предзнаменования, касающиеся судьбы легендарной серии Call of Duty. Появились предположения от известного инсайдера, согласно которым игра "Modern Warfare 4", находящаяся в разработке к 2026 году, может оказаться почти зеркальным отражением своего предшественника 2022 года.
Студия Infinity Ward решила лично прояснить ситуацию. Воспользовавшись предпраздничным затишьем, разработчики опубликовали пост, где за обычными поздравлениями скрывалось важное послание. Студия прямо посоветовала фанатам «не верить всему, что пишут в сети», тем самым поставив под сомнение недавние утечки.
Кульминацией поста стала фраза «До встречи в 2026 году», которую игровое сообщество восприняло как однозначное опровержение домыслов о том, что грядущая игра будет лишь повторением предыдущего релиза. Ждём скорейшего анонса.
я верю челу, который слил инфу, что мв4 будет таким же гов-ном, что и мв2 и не собираюсь я покупать MW, от Infinity Ward точно никогда ничего не куплю
Да очень странные слухи, то про Корею, то про 90е, вообщем ждём анонса. Будет угарно если вообще все окажется брехнёй и они анонсируют продолжения про призраков.
call of duty 39-45, call of duty ww1
Лично меня компания Кал оф Дути вообще давно не интересует, посредственный тир. У меня даже нет идей как сделать его интереснее, кардинально менять кор геймплей рискованно. Зато можно было развивать мультиплеерный режим Граунд Вар и попробовать конкурировать с Баттлфиелдом на его поле, но они его зачем то вообще убрали, хотя многие фанаты БФ покупали Колду только из за этого режима, хоть он и был слепленный на скорую руку.
Честно. Последние их перевыпуски с новым графоном и кампанией просто топ