Ожидания меняются: Infinity Ward опровергает слухи о MW4 и намекает на скорый анонс

В последние дни интернет-пространство окутали тревожные предзнаменования, касающиеся судьбы легендарной серии Call of Duty. Появились предположения от известного инсайдера, согласно которым игра "Modern Warfare 4", находящаяся в разработке к 2026 году, может оказаться почти зеркальным отражением своего предшественника 2022 года.

Студия Infinity Ward решила лично прояснить ситуацию. Воспользовавшись предпраздничным затишьем, разработчики опубликовали пост, где за обычными поздравлениями скрывалось важное послание. Студия прямо посоветовала фанатам «не верить всему, что пишут в сети», тем самым поставив под сомнение недавние утечки.

Кульминацией поста стала фраза «До встречи в 2026 году», которую игровое сообщество восприняло как однозначное опровержение домыслов о том, что грядущая игра будет лишь повторением предыдущего релиза. Ждём скорейшего анонса.