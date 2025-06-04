По слухам, Call of Duty 2026 развернётся в Северной и Южной Корее

Первые подробности о Call of Duty 2026 начали просачиваться в сеть, раскрывая потенциальные планы разработчиков на новую часть культового шутера. Согласно утечкам, игра разрабатывается студией Infinity Ward и получит подзаголовок Modern Warfare 사, где “사” — это корейская цифра 4, подчеркивающая центральную тематику конфликта на Корейском полуострове.

Известный инсайдер TheGhostOfHope утверждает, что события кампании развернутся сразу после финала Modern Warfare 3. Напомним, в финале предыдущей части капитан Прайс устраняет генерала Шепарда, а Владимир Макаров убивает Соупа. Новая история продолжит линию конфликта между силами 141, спецназом Великобритании (SAS) и армией Республики Корея, которые объединяются против группировки Konni, организующей провокации с целью развязывания Третьей мировой войны.

По словам источника, Modern Warfare 사 предложит баланс между реализмом и футуризмом: игрокам стоит ожидать современные локации с элементами передовых технологий и оружия будущего, при этом сохранившихся в рамках узнаваемого “современного” сеттинга.

Инсайдер также добавил, что режим DMZ, представленный ранее, вернётся в следующей части. При этом релиз игры планируется исключительно на новое поколение консолей, в том числе будущую Xbox — поддержки устаревших платформ не ожидается.

Интересно, что официальной информации о Call of Duty 2025 до сих пор нет, хотя она, по слухам, станет прямым продолжением Black Ops 2. Тем не менее, уже сейчас внимание многих фанатов переключается на более дальнюю перспективу, и если информация подтвердится, Call of Duty 2026 может стать одной из самых масштабных и политически насыщенных частей за последнее десятилетие.