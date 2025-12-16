ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty 2026 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.2 22 оценки

По слухам, в Call of Duty 2026 появится подсерия с действием в конце 90-х, новые персонажи, режим "Зомби" не планируется

KoRnEr KoRnEr

Call of Duty: Black Ops 7 не стала тем грандиозным хитом, на который Activision рассчитывает каждый год от своей флагманской серии. Её релиз оказался настолько неудачным, что Activision даже пообещала изменить подход к будущим релизам серии, чтобы избежать повторения ситуации этого года. На данном этапе кажется, что для выживания серии необходимо что-то новое, что-то отличное от Black Ops или Modern Warfare, и, по словам пользователя GhostOfHope, именно это будет в Call of Duty 2026.

Activision объявляет о завершении модели Modern Warfare и Black Ops, обещая уникальный опыт Call of Duty каждый год

Инсайдер, зарекомендовавший себя как надежный источник утечек информации о Call of Duty, заявил, что игра 2026 года будет разработана студией Sledgehammer Games и что она представит новую подсерию в ежегодной серии шутеров. Это означает, что, по словам GhostOfHope, какой бы ни была игра Call of Duty 2026 года, она не станет новой частью ни подсерий Modern Warfare, ни Black Ops.

Новая подсерия также означает новый набор персонажей и новое место действия, поскольку, по сообщениям, действие игры разворачивается где-то между концом 90-х и началом 2000-х годов.

GhostOfHope также утверждает, что в новой части будут внесены существенные изменения в игровой процесс: в ней будет вседвижение, но без тактического спринта. Однако, пожалуй, самое большое изменение, о котором заявил GhostOfHope, заключается в том, что в игре 2026 года может вообще не быть режима «Зомби».

Рейтинг Call of Duty: Black Ops 7 в Steam упал до уровня "в основном отрицательный"

Учитывая, насколько застойной казалась серия Call of Duty в последние несколько лет, даже несмотря на недавние релизы, в которых были яркие моменты, на которые некоторые игроки могут указать, всё это говорит о том, что в 2026 году будет совсем другая игра. Но, учитывая, насколько шаблонной уже является серия, трудно представить, чтобы Activision и её студии слишком сильно отклонились от того, что уже доказало свою успешность.

Стоит посмотреть, чем всё это закончится, особенно после того, как покажет себя Call of Duty в следующем году. На данный момент у Activision нет другого выбора, кроме как придерживаться уже запланированного на 2026 год, если только они не захотят впервые за более чем десятилетие, когда игры Call of Duty выходят ежегодно, пропустить год. Будет, по меньшей мере, интересно посмотреть, как игроки отреагируют на игру следующего года и насколько сильно она изменится в 2027 году.

9
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Renslayer

главное, ни слова по-русски

2
Carissa7517

Русские зомби

2
WerGC
режима Зомби не планируется

быть не может

2
K0t Felix

Не верю, в новое каловдутие

2
thepost

Вангую: будет очередная русофобская помойка.

2
Madiark

Ну и что, вся оригинальная трилогия мв шикарная в плане кампании не смотря на якобы руссофобию

thepost Madiark

На «Якобы»? Вся оригинальная трилогия MW построена на противостоянии с Россией.

MNM 777