По слухам, в Call of Duty 2026 появится подсерия с действием в конце 90-х, новые персонажи, режим "Зомби" не планируется

Call of Duty: Black Ops 7 не стала тем грандиозным хитом, на который Activision рассчитывает каждый год от своей флагманской серии. Её релиз оказался настолько неудачным, что Activision даже пообещала изменить подход к будущим релизам серии, чтобы избежать повторения ситуации этого года. На данном этапе кажется, что для выживания серии необходимо что-то новое, что-то отличное от Black Ops или Modern Warfare, и, по словам пользователя GhostOfHope, именно это будет в Call of Duty 2026.

Инсайдер, зарекомендовавший себя как надежный источник утечек информации о Call of Duty, заявил, что игра 2026 года будет разработана студией Sledgehammer Games и что она представит новую подсерию в ежегодной серии шутеров. Это означает, что, по словам GhostOfHope, какой бы ни была игра Call of Duty 2026 года, она не станет новой частью ни подсерий Modern Warfare, ни Black Ops.

Новая подсерия также означает новый набор персонажей и новое место действия, поскольку, по сообщениям, действие игры разворачивается где-то между концом 90-х и началом 2000-х годов.

GhostOfHope также утверждает, что в новой части будут внесены существенные изменения в игровой процесс: в ней будет вседвижение, но без тактического спринта. Однако, пожалуй, самое большое изменение, о котором заявил GhostOfHope, заключается в том, что в игре 2026 года может вообще не быть режима «Зомби».

Учитывая, насколько застойной казалась серия Call of Duty в последние несколько лет, даже несмотря на недавние релизы, в которых были яркие моменты, на которые некоторые игроки могут указать, всё это говорит о том, что в 2026 году будет совсем другая игра. Но, учитывая, насколько шаблонной уже является серия, трудно представить, чтобы Activision и её студии слишком сильно отклонились от того, что уже доказало свою успешность.

Стоит посмотреть, чем всё это закончится, особенно после того, как покажет себя Call of Duty в следующем году. На данный момент у Activision нет другого выбора, кроме как придерживаться уже запланированного на 2026 год, если только они не захотят впервые за более чем десятилетие, когда игры Call of Duty выходят ежегодно, пропустить год. Будет, по меньшей мере, интересно посмотреть, как игроки отреагируют на игру следующего года и насколько сильно она изменится в 2027 году.