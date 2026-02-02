Почти два месяца тишины: Infinity Ward не раскрывает подробности о Modern Warfare 4

Мы вступаем в февраль, и с этого момента прошло почти два месяца с тех пор, как Infinity Ward лаконично заявила: «Надеемся скоро поговорить» в отношении Modern Warfare 4 (MW4).

Отсутствие официальной информации с тех пор держит сообщество Call of Duty в напряжении — игроки ждут новостей о направлении проекта, дате выхода и содержании следующей игры.



Форумы и социальные сети отреагировали спекуляциями и критикой. Один из известных инсайдеров TheGhostOfHope отражает одну из самых частых теорий среди фанатов:

«Им пришлось прекратить делать клон MWII и наконец начать делать настоящую игру Call of Duty! Вот почему всё так долго тянется»



По этой гипотезе Infinity Ward якобы отказалась от версии, слишком похожей на Modern Warfare II, чтобы пересмотреть проект и предложить опыт, более соответствующий основной серии Call of Duty. Такая переориентация дизайна — если она имеет место — могла бы объяснить задержки в разработке, тестировании и публичном информировании.