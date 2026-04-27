Пользователи вспомнили жёсткие слова режиссёра фильма Call of Duty о геймерах

Режиссёр будущей экранизации Call of Duty Питер Берг столкнулся с волной критики после того, как в сети вновь обратили внимание на его интервью 2013 года. Тогда он резко высказался о любителях военных видеоигр, назвав их «слабыми» и «жалкими».

По словам постановщика, он не одобряет увлечение подобными играми, делая исключение лишь для военных, которые используют их как способ скоротать время. Также Берг заявлял, что лично говорил бойцам спецподразделений о своём негативном отношении к таким развлечениям.

Ситуация вызвала обсуждение на фоне недавнего назначения режиссёра на фильм по популярной франшизе. Проект находится в разработке, а сценарий создаётся при участии автора сериала «Йеллоустоун» Тейлора Шеридана.

Премьера картины запланирована на 2028 год. Создатели обещают уделить внимание реалистичности и человеческой стороне военных конфликтов, сохранив при этом масштаб и зрелищность оригинальной серии игр.