Прайс идет против системы: Раскрыты дата раннего доступа и сюжет Modern Warfare 4

Издательство Activision официально раскрыло первые подробности одиночной кампании горячо ожидаемого шутера Call of Duty: Modern Warfare 4, а также объявило дату запуска раннего доступа для предзаказавших игру.

Ранний доступ и платформы (включая новую консоль Nintendo!)



Ранний доступ к сюжетной кампании Modern Warfare 4 стартует в пятницу, 16 октября 2026 года. Доступ получат все игроки, оформившие цифровой предзаказ на любой из целевых платформ.

Игра выйдет на беспрецедентном количестве устройств: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (через Steam, Battle.net и приложение Xbox), а также на Nintendo Switch 2. Предзаказы версии для новой консоли Nintendo откроются «чуть позже в этом году».

Официальный синопсис сюжета: Две стороны одной войны: Кампания MW4 предложит игрокам взглянуть на глобальный конфликт глазами двух совершенно разных героев:

Рядовой Пак (Private Park): Молодой южнокорейский солдат, который впервые оказывается в условиях реального боя. То, что начиналось как рутинная миссия, мгновенно превращается в ад, когда Северная Корея начинает полномасштабное вторжение. Паку и его отряду предстоит вести отчаянные оборонительные бои и участвовать в контратаках среди рушащихся мегаполисов.

Капитан Прайс (Captain Price): Легендарный оперативник, превратившийся в изгоя. Теперь Прайс действует вне закона и вне системы, которой когда-то служил. Жажда мести ведет его по следу оружия, способного навсегда изменить баланс сил в мире. Прайс вынужден идти на шаткие союзы и проводить неофициальные «грязные» операции, последствия которых могут оказаться необратимыми.

Игроков ждут как масштабные общевойсковые сражения с участием различной техники, так и скрытные ночные вылазки, разбавленные визитной карточкой серии голливудскими кинематографичными сценами.