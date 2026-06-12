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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.8 111 оценок

Прайс идет против системы: Раскрыты дата раннего доступа и сюжет Modern Warfare 4

TheSkoofLord TheSkoofLord

Издательство Activision официально раскрыло первые подробности одиночной кампании горячо ожидаемого шутера Call of Duty: Modern Warfare 4, а также объявило дату запуска раннего доступа для предзаказавших игру.

Activision официально анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 - первый трейлер уже вышел

Ранний доступ и платформы (включая новую консоль Nintendo!)

Ранний доступ к сюжетной кампании Modern Warfare 4 стартует в пятницу, 16 октября 2026 года. Доступ получат все игроки, оформившие цифровой предзаказ на любой из целевых платформ.
Игра выйдет на беспрецедентном количестве устройств: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (через Steam, Battle.net и приложение Xbox), а также на Nintendo Switch 2. Предзаказы версии для новой консоли Nintendo откроются «чуть позже в этом году».

Официальный синопсис сюжета: Две стороны одной войны: Кампания MW4 предложит игрокам взглянуть на глобальный конфликт глазами двух совершенно разных героев:

  • Рядовой Пак (Private Park): Молодой южнокорейский солдат, который впервые оказывается в условиях реального боя. То, что начиналось как рутинная миссия, мгновенно превращается в ад, когда Северная Корея начинает полномасштабное вторжение. Паку и его отряду предстоит вести отчаянные оборонительные бои и участвовать в контратаках среди рушащихся мегаполисов.
  • Капитан Прайс (Captain Price): Легендарный оперативник, превратившийся в изгоя. Теперь Прайс действует вне закона и вне системы, которой когда-то служил. Жажда мести ведет его по следу оружия, способного навсегда изменить баланс сил в мире. Прайс вынужден идти на шаткие союзы и проводить неофициальные «грязные» операции, последствия которых могут оказаться необратимыми.

Игроков ждут как масштабные общевойсковые сражения с участием различной техники, так и скрытные ночные вылазки, разбавленные визитной карточкой серии голливудскими кинематографичными сценами.

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Комментарии:  12
Ваш комментарий
thepost

Боже, ну сколько же ещё они будут выпускать одно и то же дерьмо каждый год для малолетних дебилов?

8
bysaturn

Та самая коричневая мораль будет?

4
HellowRainbow
3
BAZKIN

Captain Price: Conviction

2
K0t Felix

Клинч между Прайсом и Ghost-oм, я так понимаю будет

1
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