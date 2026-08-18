Продажи Call of Duty: Modern Warfare 4 уже достигли 100 тысяч копий - всё благодаря ПК и Steam

До выхода очередной части популярной серии шутеров Call of Duty остается еще несколько месяцев, однако Modern Warfare 4 уже есть чем похвастаться. Несмотря на прошлогодний провал, грядущая часть Call of Duty под крылом новых боссов из Xbox показывает обнадеживающие финансовые метрики задолго до релиза.

Если верить данным агентства Alinea Analytics, в одном только Steam объем проданных предварительных заказов Modern Warfare 4 уже благополучно превысил отметку в 105 тысяч копий, сгенерировав прибыль около $5,9 миллионов . Как подчеркивают аналитики, списки вишлистов в Steam не сыграли здесь никакого знамения - сейчас Call of Duty: Modern Warfare 4 имеет скромные 60 000 добавлений в список желаемого. Высокие продажи игре обеспечили преданные фанаты на ПК, особенно из Восточных стран, и байты в рекламе шутера.

Activision повторила свой трюк из прошлых частей и чтобы стимулировать оформление предзаказов, очень "громко" рекламировала ранний доступ к сюжетной кампании. Также на ранние предзаказы мог повлиять агрессивный маркетинг закрытой беты, который продвигал её практически за месяц до дат проведения.

Как отмечают аналитики, сейчас Call of Duty: Modern Warfare 4 показывает отличные результаты. Шутер имеет реальные шансы оправится после череды провалов и во многом это благодаря удачной рекламе и отказа выхода в Game Pass, но главная проверка для проекта состоится только в ноябре. Практически сразу после релиза игре предстоит столкнуться за внимание игроков с GTA 6... По мнению экспертов, в этом противостоянии у Microsoft мало шансов, поэтому компания будет активнее всего продвигать шутер начиная с этого месяца и заканчивая самим днем релиза — 23 октября.