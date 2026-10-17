r4v3n выпустил офлайн-фикс для одиночной кампании Call of Duty: Modern Warfare 4 - без мультиплеера и других режимов

Разработчик под ником r4v3n выпустил SP offline fix для Steam-версии Call of Duty: Modern Warfare 4 (2026), предназначенный для запуска одиночной кампании без подключения к официальным сервисам. Фикс рассчитан на сборку 25909941 и не содержит файлов самой игры. При этом речь идёт именно об одиночном режиме — мультиплеер и другие сетевые компоненты релиз не затрагивает.

Это не эмулятор серверов и не взлом всей игры. Фикс нужен только для запуска сюжетной кампании в офлайн-режиме. Сама кампания Modern Warfare 4 уже рассчитана на автономную работу, поэтому r4v3n не пришлось разбираться с сетевой частью игры.

Сам r4v3n отдельно написал, что не возвращается к постоянной работе над взломами. По его словам, он просто решил поделиться быстрым решением для одиночной кампании, потому что его было проще сделать. Мультиплеером и другими режимами он заниматься пока не собирается, но допускает, что за них может взяться другая группа.

Примечательно, что офлайн-фикс появился ещё до полноценного релиза Modern Warfare 4. Ранний доступ к сюжетной кампании стартовал 16 октября для владельцев цифровых предзаказов, тогда как официальный выход игры назначен на 23 октября 2026 года. Таким образом, одиночная кампания получила рабочее неофициальное решение для офлайн-запуска практически сразу после открытия раннего доступа.