Раскрыт размер Call of Duty: Modern Warfare 4 на PS5

До официального релиза Call of Duty: Modern Warfare 4 на PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC осталось всего 10 дней. Авторитетный профильный аккаунт PlayStation Game Size в X подробно описал размеры файлов различных пакетов игры для консоли от Sony. Они станут доступны для загрузки по мере приближения даты релиза — 23 октября 2026 года.

Вес игровых пакетов на PS5:

Базовое приложение Call of Duty: 28,702 ГБ (версия 01.109.000)

Набор Warzone Pack: 42,033 ГБ (версия 01.034.000)

Кампания Modern Warfare 4: 42,171 ГБ (версия 01.001.000)

Мультиплеер Modern Warfare 4: 20,770 ГБ (версия 01.001.000)

Режим DMZ (Пакет 01): 5,777 ГБ (версия 01.001.000)

Режим DMZ (Пакет 02): вес пока неизвестен (версия 01.000.000)

Пакет общего контента 01: 19,602 ГБ (версия 01.001.000)

Инсайдеры также сообщили детали о трофеях в новой Call of Duty, которые разочаруют владельцев PlayStation. Выбить платиновый кубок в игре не получится, а общее число наград составит всего 18 штук (8 золотых и 10 серебряных). Все они выдаются исключительно за прохождение одиночной кампании, тогда как соревновательный мультиплеер и режим DMZ остались вообще без поддержки достижений.