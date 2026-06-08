Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 4 изучали Arc Raiders и другие extraction-шутеры при разработке DMZ

Infinity Ward внимательно следила за развитием extraction-шутеров вроде Arc Raiders и Marathon при создании обновлённого режима DMZ для Call of Duty: Modern Warfare 4. По словам креативного директора мультиплеера Джо Секота, команда изучала популярные проекты жанра, чтобы понять, какие механики нравятся игрокам, а какие работают хуже.

Разработчики признали, что предыдущая версия DMZ страдала от недостатка долгосрочной прогрессии. В новой версии этот недостаток постарались исправить: игроки получат постоянный инвентарь со снаряжением, а также собственную базу, где можно хранить добычу и улучшать экипировку.

При этом в Infinity Ward уверены, что смогут выделиться на фоне конкурентов не только системой прогрессии. Секот отметил, что открытый мир с динамическими событиями, разнообразные локации и фирменный военный антураж делают DMZ особенным предложением на рынке extraction-шутеров.

Кроме того, разработчик заявил, что ощущение от стрельбы и передвижения в Modern Warfare 4 превосходит большинство представителей жанра.

«Наши ощущения от оружия и система перемещения находятся на уровень выше большинства подобных игр», — заявил Секот.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет 23 октября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Помимо обновлённого DMZ, игра предложит полноценную сюжетную кампанию и традиционный набор многопользовательских режимов.