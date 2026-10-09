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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.9 152 оценки

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 4 показали, как устроен сюжетный режим в DMZ

Gruz_ Gruz_

Разработчики шутера Call of Duty: Modern Warfare 4 представили новый трейлер, посвященный сюжетным миссиям режима DMZ (DMZ Story Missions). Игрокам предстоит собирать разведданные, выполнять комплексные испытания и постепенно распутывать общую историю.

Сюжетная кампания в DMZ разделена на сектора, через которые пользователи будут продвигаться шаг за шагом. Каждый сектор предложит уникальные цепочки последовательных заданий и будет содержать ключевые элементы, необходимые для дальнейшего прогресса. С каждой выполненной миссией игроки будут все глубже погружаться в лор и центральный сюжет режима.

Создатели подчеркивают, что ключевой упор в обновленном DMZ делается не просто на гринд и выполнение разрозненных квестов, а на поиск улик и сборку разрозненных зацепок в единую масштабную историю.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября 2026 года на ПК и консолях, а ранний доступ к кампании откроется 16 октября 2026 года.

Трейлеры 15
5
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Tarnished911

Бля такая клоунская игра , пирдеж за донат скоро сделают. Баланса никакого. Я не понимаю как в это играют еще

4
Блоха В Сарафане

Короче, тоже самое что и в BO7, просто это теперь PvP, а не PvE.