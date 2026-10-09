Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 4 показали, как устроен сюжетный режим в DMZ

Разработчики шутера Call of Duty: Modern Warfare 4 представили новый трейлер, посвященный сюжетным миссиям режима DMZ (DMZ Story Missions). Игрокам предстоит собирать разведданные, выполнять комплексные испытания и постепенно распутывать общую историю.

Сюжетная кампания в DMZ разделена на сектора, через которые пользователи будут продвигаться шаг за шагом. Каждый сектор предложит уникальные цепочки последовательных заданий и будет содержать ключевые элементы, необходимые для дальнейшего прогресса. С каждой выполненной миссией игроки будут все глубже погружаться в лор и центральный сюжет режима.

Создатели подчеркивают, что ключевой упор в обновленном DMZ делается не просто на гринд и выполнение разрозненных квестов, а на поиск улик и сборку разрозненных зацепок в единую масштабную историю.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября 2026 года на ПК и консолях, а ранний доступ к кампании откроется 16 октября 2026 года.