Разработчики Call of Duty напомнили сюжет серии Modern Warfare перед релизом четвертой части

Разработчики из Infinity Ward опубликовали масштабный ретроспективный видеоролик, детально воссоздающий хронологию ключевых событий франшизы Modern Warfare. Этот сюжетный дайджест призван связать воедино все сюжетные линии прошлых частей, освежить память преданных фанатов и подготовить геймеров к релизу новой главы, который намечен на 23 октября.

В основу сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 4 ляжет история о полномасштабном военном конфликте на Корейском полуострове. Игрокам предстоит взглянуть на эту войну из окопов глазами молодого южнокорейского новобранца — рядового Пака, а также принять участие в секретных операциях оперативников капитана Прайса, вынужденного действовать в обход международных законов.

География боевых действий в этот раз окажется по-настоящему глобальной. Игроков ждут изнурительные позиционные бои в Корее, городские столкновения на улицах Нью-Йорка и Парижа, ночные диверсии бойцов SAS в Мумбаи, а также масштабные войсковые операции по деоккупации захваченных регионов.

Официальный релиз шутера состоится на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК (Steam и Battle.net), а также Nintendo Switch 2.