Разработчики Modern Warfare 4 изучали видео на YouTube для создания уровней Северной Кореи

Авторы Call of Duty: Modern Warfare 4 рассказали, как создавали уровни, посвящённые Северной Корее. Из-за ограниченного количества информации о стране разработчикам пришлось использовать документалки на YouTube, старые фотографии и консультации со специалистами.

По словам Infinity Ward, действие новой части затронет Корейский полуостров, включая территории КНДР. Для более достоверного изображения страны команда общалась с людьми, знакомыми с реальной ситуацией в Северной Корее, а также изучала материалы эмигрантов и редкие видеозаписи.

Ассоциированный директор по дизайну Алекс Норрис рассказал, что художники буквально собирали образы страны «по кусочкам» — из YouTube-видео, фотографий домов перебежчиков и других доступных материалов.

Кроме того, разработчики уделили большое внимание культурным деталям и диалектам. В студии даже создали отдельный внутренний канал, где корейские сотрудники консультировали команду по поводу речи, поведения персонажей и различных особенностей культуры.

Infinity Ward отметила, что некоторые реплики и сцены приходилось неоднократно переделывать, чтобы северокорейские персонажи не звучали как жители Южной Кореи.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября 2026 года.