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Steam установил новый рекорд онлайна - более 43,5 млн пользователей
Вышел неофициальный PC-порт Xbox One-версии Forza Horizon 2
Ghost of Yotei добралась до игрового процесса на ПК через эмулятор PS5 - RTX 4090 пока выдаёт всего 11 FPS
Официальный саундтрек Gears of War E-Day стал доступен на стриминговых сервисах
Инсайдеры: настольные графические чипы AMD RDNA 5 будут работать на тактовой частоте 3-4 ГГц
Новый хоррор "Обитель зла" собрал $320 млн и стал самым кассовым фильмом в истории франшизы
Авторы RuneScape признали вред агрессивного доната и запустили масштабную чистку игры от микротранзакций
Капитализация CYBERLEEK превысила $6 млн на фоне новых обещаний по GTA 6 и продолжила движение к отметке $30 млн
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10 игр, которые можно пройти практически ничего не делая - от Far Cry до The Stanley Parable
Resident Evil в латексе и атмосфера настоящего ада в хорроре Hellraiser: Revival
Зачем игры становятся дороже?
"Трипл Эй" Сапер - уморительная пародия на худшие привычки блокбастеров
Nivalis Nights: если вы хотите уютную жизнь в этом городе, то вам придется её заслужить
Показан геймплей DLC Coaches для Euro Truck Simulator 2
Зачем я разрываю себе свою зону комфорта играя на максимальной сложности?
Обзор Keep Driving: необычное ролевое путешествие, в котором важнее всего сама дорога
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Dragon's Dogma 2
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Clive Barker's Hellraiser: Revival
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Resident Evil Requiem
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Metro 2039
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Grand Theft Auto 6
Machinarium 2
GoreBox 27
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Блок питания DeepCool PX1000P на 1000Вт
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