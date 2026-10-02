Северокорейская пропаганда и динамичный экшен в новом трейлере Call of Duty Modern Warfare 4

Activision совместно со студией Infinity Ward показала свежий тизер военного шутера Call of Duty: Modern Warfare 4, озаглавленный «Жертва» (Opfer). Новый ролик предлагает взглянуть на детали грядущей спецоперации, глубже раскрывает завязку новой сюжетной кампании и демонстрирует драматические фрагменты игрового процесса.

Сюжетная кампания станет прямым продолжением Modern Warfare 3 (2023) и расскажет о глобальном кризисе на Корейском полуострове. Повествование разделено между двумя героями: южнокорейским новобранцем рядовым Паком (Янг Мазино) на передовой и капитаном Джоном Прайсом, который объявлен вне закона и ведет теневую войну. Главного антагониста игры сыграл актер Мадс Миккельсен, а география миссий охватит Корею, Нью-Йорк, Париж и Мумбаи.

Сетевой режим предложит масштабные геймплейные изменения и возвращение популярных механик. На старте игрокам будут доступны 12 новых карт формата «6 на 6» и режим «Большая война». Разработчики из Infinity Ward полностью удалили случайный разброс пуль при стрельбе от бедра (hipfire bloom), сделав стрельбу более точной. Также официально подтверждено возвращение эвакуационного PvPvE-режима DMZ.

Call of Duty: MW4 выйдет 23 октября 2026 года на PC, PS5, Xbox Series и Switch 2. Покупатели цифровых версий получат ранний доступ к сюжетной кампании на неделю раньше релиза — 16 октября 2026 года.