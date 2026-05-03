Слух: Call of Duty: Modern Warfare 4 тестируют на PS4

В сети появилась новая информация о следующей части серии Call of Duty: Modern Warfare 4. По словам инсайдера, игра якобы уже проходит тестирование на PlayStation 4, что вызвало бурную реакцию среди игроков.
Источник утверждает, что проект всё ещё ориентирован на консоли прошлого поколения. Хотя эта информация не подтверждена официально, она быстро распространилась в сообществе и вызвала волну критики. Многие фанаты считают, что поддержка старого железа может ограничить технический потенциал новой части.
Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию, выражая недовольство тем, что серия, по их мнению, должна полностью перейти на современные платформы. Некоторые опасаются, что это повлияет на графику, масштаб и общую технологичность игры.
Ранее разработчики из Infinity Ward уже опровергали ряд слухов о проекте и призывали не доверять неподтверждённой информации. Тем не менее, утечки продолжают появляться.
По предварительным данным, релиз новой части серии может состояться осенью 2026 года. Официальных деталей о платформах и особенностях игры пока нет.
