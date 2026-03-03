Слух: Infinity Ward переделывает геймплей Modern Warfare 4 после негативной реакции на утечки

Согласно последним слухам в игровой индустрии, студия Infinity Ward уже несколько месяцев активно вносит изменения в игровой процесс Modern Warfare 4.
Сообщается, что студия решила сменить курс после того, как ранние утечки вызвали волну негативной критики со стороны сообщества. Похоже, разработчики всерьез восприняли опасения фанатов и пытаются доработать основные механики и баланс до официального анонса. Хотя подробностей пока мало, многие надеются, что эти корректировки помогут франшизе вернуться к своим истокам.
Проходил с торрентов какую то часть недавно,где русский вдвшник в тельняшке за ребенком гонялся.
Не нахер
Лучше пройди оригинальные мв, этот шлак делают чисто ради бабок
Чисто ради пропаганды среди тупых геймеров, коих большинство.
господь, кому не плевать на очередную дозу калды, хайп варзона прошел и пошла тряска на прогрев гоев за рескинчики
А что там было? Где почитать?
В сливах была инфа, что это буквально Modern Warfare II (который 2022 года), то есть даже не просто длс под видом новой игры впарить хотят, а буквально ту же самую игру.
В смысле? Это как? Те же карты что и в 2022 с подтянутым графоном и без сингла?
https://www.playground.ru/call_of_duty_2026/news/insajdery_soobschayut_chto_call_of_duty_2026_mozhet_okazatsya_prakticheski_identichnoj_modern_warfare_ii-1810270
Небось опять решили заняться халтурой делая сингл на мультиплеерных картах
Так они с мв 3 так делали, с бо7 так сделали, и только из утечек мв4 поняли что это людям не вкатывает?