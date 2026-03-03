ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty 2026 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
Слух: Infinity Ward переделывает геймплей Modern Warfare 4 после негативной реакции на утечки

TheSkoofLord TheSkoofLord

Согласно последним слухам в игровой индустрии, студия Infinity Ward уже несколько месяцев активно вносит изменения в игровой процесс Modern Warfare 4.

Инсайдеры сообщают, что Call of Duty 2026 может оказаться практически идентичной Modern Warfare II

Сообщается, что студия решила сменить курс после того, как ранние утечки вызвали волну негативной критики со стороны сообщества. Похоже, разработчики всерьез восприняли опасения фанатов и пытаются доработать основные механики и баланс до официального анонса. Хотя подробностей пока мало, многие надеются, что эти корректировки помогут франшизе вернуться к своим истокам.

Комментарии:  10
AdriftDylan

Проходил с торрентов какую то часть недавно,где русский вдвшник в тельняшке за ребенком гонялся.

Не нахер

это никогда не шрекончитс

Лучше пройди оригинальные мв, этот шлак делают чисто ради бабок

kolinmah это никогда не шрекончитс

Чисто ради пропаганды среди тупых геймеров, коих большинство.

fortuneismax

господь, кому не плевать на очередную дозу калды, хайп варзона прошел и пошла тряска на прогрев гоев за рескинчики

Grazy__Rock

А что там было? Где почитать?

lowkek

В сливах была инфа, что это буквально Modern Warfare II (который 2022 года), то есть даже не просто длс под видом новой игры впарить хотят, а буквально ту же самую игру.

Grazy__Rock lowkek

В смысле? Это как? Те же карты что и в 2022 с подтянутым графоном и без сингла?

TheSkoofLord Grazy__Rock

https://www.playground.ru/call_of_duty_2026/news/insajdery_soobschayut_chto_call_of_duty_2026_mozhet_okazatsya_prakticheski_identichnoj_modern_warfare_ii-1810270

IY1982

Небось опять решили заняться халтурой делая сингл на мультиплеерных картах

Brigbyman1992

Так они с мв 3 так делали, с бо7 так сделали, и только из утечек мв4 поняли что это людям не вкатывает?