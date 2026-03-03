Слух: Infinity Ward переделывает геймплей Modern Warfare 4 после негативной реакции на утечки

Согласно последним слухам в игровой индустрии, студия Infinity Ward уже несколько месяцев активно вносит изменения в игровой процесс Modern Warfare 4.

Сообщается, что студия решила сменить курс после того, как ранние утечки вызвали волну негативной критики со стороны сообщества. Похоже, разработчики всерьез восприняли опасения фанатов и пытаются доработать основные механики и баланс до официального анонса. Хотя подробностей пока мало, многие надеются, что эти корректировки помогут франшизе вернуться к своим истокам.