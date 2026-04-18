Call of Duty 2026 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
Слух: Первые детали Modern Warfare 4 - Ранний доступ к кампании и "второе дыхание" для DMZ

TheSkoofLord TheSkoofLord

Пока официальные лица хранят молчание, известный инсайдер под ником @crazhfty поделился эксклюзивной информацией о том, что нас ждет в грядущей Modern Warfare 4. Похоже, Activision планирует прислушаться к просьбам сообщества.

Главные подробности утечки:

  • Ранний доступ к сюжету: По традиции последних лет, режим кампании будет запущен в раннем доступе (Access Anticipé). Предзаказавшие игру смогут пройти историю за неделю до официального релиза мультиплеера.
  • Возвращение DMZ: Самая громкая новость — для режима DMZ запланировано огромное количество контента и мощная поддержка. После затишья в MW3 фанаты «экстракшн-шутеров» наконец-то получат то, чего ждали.
  • Секретный режим: Помимо мультиплеера, кампании и DMZ, разработчики готовят еще один совершенно новый игровой режим, подробности которого пока держатся в секрете.
  • Система прогрессии: Еженедельные испытания (Weekly Challenges) станут неотъемлемой частью игры с самого запуска, чтобы поддерживать интерес игроков на протяжении всего года.

Похоже, MW4 собирается стать самой контентной частью серии за последние годы.

TrueStalker

Т.е они фактически подтвердили что игрушка чисто на год, дальше полетит в помойку, впрочем как и все прошлые части. За годик подоят гоев на доллары и уйдут в закат до следующей части

djava

Инсайд прям, не знаю, что и сказать. Каждый год это видим по итогу.

Neko-Acheron

Зная, что они буквально плевать хотели на качество своих игр и большую часть контента делать через ИИ, пускай идут … со своими играми. Раньше хоть сюжет был крут, а сейчас тупо режут карты из батле рояля и делают из них то, что они называют сюжетной компанией.