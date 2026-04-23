Слух: Трейлер Modern Warfare 4 выйдет 28 апреля - сюжет будет жестче, чем когда-либо

Инсайдерское сообщество кипит: стали известны точные сроки презентации Modern Warfare 4. Однако вместе с радостной новостью пришли и тревожные известия о том, как игра ощущается «в руках». Инсайдеры, имеющие доступ к ранним тестам, бьют тревогу по поводу системы передвижения (мувмента).

Вот что стало известно:

Дата анонса: Инсайдер слил время премьеры дебютного трейлера — 28 апреля 2026 года в 19:00 по МСК (18:00 CEST). Подготовьтесь, это будет масштабное событие.

Мрачный тон: Источники утверждают, что разработчики из Infinity Ward идут на риск. Нас ждет тон, который будет гораздо серьезнее, приземленнее и даже «неуютнее», чем в скандальной MW 2019. Сюжет обещает быть максимально жестким.

Проблемы с мувментом: А вот здесь фанатов ждет разочарование. Один из тестеров отозвал свои прошлые положительные прогнозы. По его словам, система передвижения (мувмент) в MW4 даже близко не похожа на MW2019. Она больше напоминает MWIII, но при этом ощущается еще хуже.

Неужели Activision пытается скопировать успех MWIII, сохранив при этом свои самые спорные геймплейные решения? Узнаем уже через несколько дней.