Слухи: "Call of Duty: Modern Warfare 4" на финишной прямой, но GTA 6 сбивает релиз с курса

Похоже, Activision Blizzard находится в состоянии легкой паники, пытаясь определить оптимальную дату выхода следующей части основной линейки Call of Duty, предположительно Modern Warfare 4. Инсайдеры сообщают, что игра уже находится на стадии финальной полировки, а рекламная кампания не за горами.

Главным препятствием на пути к релизу MW4 стал грядущий монстр в лице Grand Theft Auto 6. Разработчики из Rockstar Games нацелены на выход своей игры в ноябре 2026 года, и Activision явно не хочет «подставляться» под такое событие.

В связи с этим Activision рассматривает сценарий раннего релиза. Подобный ход уже был опробован в 2018 году, когда Call of Duty: Black Ops 4 вышла в октябре, чтобы избежать прямого столкновения с Red Dead Redemption 2 от Rockstar.

Если Activision решится на ускоренный релиз MW4, это неизбежно скажется на поддержке текущей игры Call of Duty: Black Ops 7. По слухам, студия планирует сократить количество сезонов или уменьшить объем контента в уже запланированных сезонах. Вся мощь и ресурсы будут брошены на премьеру новой «Modern Warfare 4», чтобы максимально подготовиться к потенциальной конкуренции с GTA 6.