Слухи: Call of Duty откажется от поддержки HDD ради графики нового поколения

Похоже, времена установки Call of Duty на старые жесткие диски подходят к концу. Согласно свежим утечкам, будущие части франшизы будут требовать SSD в обязательном порядке. Разработчики планируют полностью прекратить поддержку HDD для стриминга текстур, чтобы наконец совершить тот самый масштабный графический скачок.

Отказ от поддержки устаревшего железа позволит Activision реализовать весь потенциал современных консолей и ПК. Если верить инсайдам, эпоха «настоящего некстгена» для серии Call of Duty начнется в районе 2026–2027 годов.