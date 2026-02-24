Слухи: Call of Duty откажется от поддержки HDD ради графики нового поколения

Похоже, времена установки Call of Duty на старые жесткие диски подходят к концу. Согласно свежим утечкам, будущие части франшизы будут требовать SSD в обязательном порядке. Разработчики планируют полностью прекратить поддержку HDD для стриминга текстур, чтобы наконец совершить тот самый масштабный графический скачок.
Отказ от поддержки устаревшего железа позволит Activision реализовать весь потенциал современных консолей и ПК. Если верить инсайдам, эпоха «настоящего некстгена» для серии Call of Duty начнется в районе 2026–2027 годов.
Нихерассе заявочки, при том, что ссд стали ещё дороже, чем раньше!)
Твои проблемы что ты до начала 26 года не успел купить ссд
от HDD уже адекватные люди отказались давно) использовать его сейчас для игр, только мазохист
Старые игры то можно держать там) Для них современные hdd покажутся очень быстрыми. Кста baldur gate 3 хорошо дружит с hdd, редкий пример когда разрабы думают обо всех
могли бы просто в озу все грузить опционально. тем более разница между ссд достаточно велика а шдд поздние не то чтобы медленные.
Давно пора отказываться от HDD в играх.
А может свой помойный движок пора на что-то адекватное сменить? Та же батла по графике на 10 голов выше, не говоря уже о меньшем весе.