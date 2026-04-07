СМИ: в OpenAI рассматривали безумный план в духе сюжетов из Call of Duty

Журналисты The New Yorker опубликовало интересное расследование, посвященное деятельности главы OpenAI Сэму Альтману. Как выяснилось, в определенный момент корпоративные стратегии технологического гиганта достигли такого размаха, что их можно легко спутать со сценарием боевика из Call of Duty. Сообщается, что руководство компании всерьез обсуждало идею стравливания мировых держав друг с другом для извлечения максимальной финансовой выгоды.

Согласно материалу, когда бывший советник по политике Пейдж Хедли представила руководству варианты предотвращения глобальной гонки ИИ-вооружений, президент OpenAI Грег Брокман предложил ровно противоположный подход. План корпорации напоминал тактику антагонистов из последних частей Call of Duty и других шутеров. В компании хотели использовать прорывной искусственный интеллект для создания паники на международной арене. Предполагалось начать своеобразный «аукцион», спровоцировав напряженность между мировыми геополитическими гигантами, чтобы они соревновались за финансирование стартапа из страха остаться ни с чем.

Бывший директор по OpenAI Джек Кларк, ныне работающий в Anthropic, охарактеризовал эту концепцию как «дилемму заключенного». По задумке менеджеров, условия на рынке выстраивались бы таким образом, что «не спонсировать нас стало бы просто небезопасно» для правительств государств.

Сотрудники компании восприняли подобные амбиции руководства крайне негативно. Один из исследователей, комментируя ход того совещания для The New Yorker, заявил, что счел этот проект «абсолютным и кромешным безумием». Как утверждает издание со ссылкой на внутренние документы, агрессивный геополитический бизнес-план действительно нравился топ-менеджменту и был отменен только из-за угрозы массового увольнения персонала. Официальные представители OpenAI категорически отрицают данные расследования, называя обвинения «смехотворными». В компании заявили, что никогда не относились к подобному сценарию всерьез.