Team Ricochet раскрыла Server Culling - новую технологию против WH-читов в Call of Duty: Modern Warfare 4

Суть технологии проста, но эффективна: сервер прекращает передавать клиентской части игры данные о местоположении противников, которые находятся за препятствиями и не видны игроку. Поскольку читерское ПО получает информацию именно от клиента, а не напрямую от сервера, WH-программы больше не смогут отображать скрытых соперников. Для честных игроков ничего не меняется — они и так не видят врагов за стенами.

Разработчики подтвердили, что Server Culling будет задействован на всех картах на релизе Modern Warfare 4, включая режим DMZ и будущие сезоны Warzone. Это обещает серьёзно осложнить жизнь создателям читов и, возможно, снизить их распространённость в ключевых режимах игры.

Team Ricochet уже известна нестандартными подходами к борьбе с нарушителями. Ранее античит использовал фантомных игроков-галлюцинаций, которые сбивали с толку читеров, и механику «зыбучих песков», ломавшую управление заподозренным в нечестной игре. Server Culling — логичное продолжение этой стратегии: вместо наказания постфактум технология делает само использование WH-читов бессмысленным.

Если Server Culling покажет себя так, как обещают разработчики, это может стать одним из самых значимых улучшений античитерской системы Call of Duty за последние годы. Волхоки — одна из самых раздражающих проблем в многопользовательских шутерах, и её решение на уровне серверной архитектуры выглядит куда надёжнее, чем бесконечная гонка вооружений с создателями софта.

Остаётся дождаться релиза Modern Warfare 4, чтобы оценить эффективность нововведения на практике.