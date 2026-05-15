Теневая компания в деле: Филип Грейвз возвращается в Modern Warfare 4

Похоже, история ЧВК «Тени» (Shadow Company) еще далека от завершения. Согласно последним утечкам, наемники вернутся в сюжетной кампании Modern Warfare 4, которая должна выйти в конце этого года.
Главным поводом для обсуждения стал загадочный пост в Instagram от Уоррена Коула - актера, подарившего голос и внешность лидеру «Теней» Филипу Грейвзу. Коул опубликовал фотографию «закулисья» (behind the scenes), которая, как утверждают инсайдеры, была сделана на съемочной площадке захвата движений для MW4.
Что это значит для сюжета:
- Возвращение Грейвза и его элитного подразделения обещает новые интриги и предательства. В прошлых частях «Тени» успели побывать как союзниками, так и заклятыми врагами ОТГ-141. Чью сторону они займут на этот раз в условиях глобального конфликта - одна из главных загадок грядущей игры.
Он опять не будет управлять тем танком?
УРА АС-130 ПОРА БОМБИТЬ
наСУ-57 надо.
это ремейк ремастера ремейка или ремастер ремейка ремастера? или новая игра? я уже запутался в этих каловдутиях