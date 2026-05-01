Call of Duty 2026 2026 г.
Теневая война со сливами: Activision обвиняют в создании фейковых аккаунтов для дискредитации инсайдеров

TheSkoofLord TheSkoofLord

Похоже, Activision перешла на новый уровень борьбы с утечками. Вместо того чтобы просто судиться с инсайдерами, компания, по слухам, начала применять стратегию «информационного отравления». Согласно последним данным, издатель создает сеть подставных аккаунтов для целенаправленного вброса ложных и нарочито негативных «сливов».

Как работает эта схема:

  • «Мальчик и волки»: Activision массово плодит фейки, которые выставляют Call of Duty MW4 в максимально плохом свете. Когда эти «утечки» раз за разом оказываются ложью, доверие аудитории к любым неофициальным источникам падает до нуля.
  • Дискредитация реальных инсайдеров: Главная цель - создать ситуацию, при которой, даже если в сеть попадет реальная и важная информация, никто в нее не поверит. На фоне сотен фейковых негативных вбросов правдивый слив просто потеряется в шуме.
  • Психологическая манипуляция: Вызывая у игроков преждевременный гнев из-за вымышленных плохих новостей, Activision добивается того, что на фоне этих фейков реальный продукт кажется фанатам намного лучше, чем он есть на самом деле.
  • Контрразведка в соцсетях: Подставные аккаунты мимикрируют под обычных фанатов или «сотрудников студии», заставляя сообщество вариться в бесконечных спорах и догадках, где правда, а где вымысел.

Если эта информация подтвердится, значит, эпоха классических сливов подошла к концу: теперь любая новость может быть частью продуманной PR-кампании по дезинформации.

ModestQuirric

Когда собаке нечем заняться она

1
Maxthon80

Туда этих недо-инсайдеров с их конченными теориями, особенно всяких клоунадных Шрайеров.