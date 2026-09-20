В Activision оценили ежегодный оборот подпольного рынка читов и бустинга в $8,5 млрд

Перед выходом шутера Call of Duty: Modern Warfare 4 специалисты по безопасности из Team Ricochet (Activision) обнародовали финансовые показатели многомиллиардной индустрии нелегального софта. Проблема нечестной игры стоит в серии Call of Duty и королевской битве Warzone особенно остро, а активное внедрение генеративного ИИ создателями читов значительно усложнило противодействие хакерам.

В Activision заявляют, что продавцы запрещенного софта выстроили масштабную экосистему, включающую реселлеров, сервисы подписок, торговлю крадеными аккаунтами и организованные сети дистрибуции. Согласно недавним аналитическим данным, подписки на читы всего для 15 популярных игр приносят около $3,5 млрд в год. Если учесть смежные сферы, такие как бустинг, спуфинг и продажу игровых профилей, то совокупный объем этого сектора достигает $8,5 млрд ежегодно.

В рамках борьбы с нарушителями издатель уже пресек более 375 посреднических операций, направил свыше 80 официальных предупреждений и добился закрытия 31 крупного поставщика софта. При этом хакеры используют маркетинговые уловки для удержания клиентов. «Разработчики читов часто придумывают в соцсетях оправдания вроде "простуды", "операции" или "ДТП", объясняя месяцы неактивности своего софта, лишь бы не признавать, что он был успешно заблокирован античитом», — рассказали в компании.

Для самих читеров стоимость нечестной игры тоже возросла: некоторые тратят более $1000 в год на покупку программ, инструментов обхода банов и запасных профилей. В Activision подчеркивают, что такие вложения бессмысленны: любая блокировка полностью аннулирует потраченные деньги ради мимолетного удовлетворения эго.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 намечен на 22 октября 2026 года на ПК и консолях.