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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.7 126 оценок

В Call of Duty: Modern Warfare 4 и Warzone добавят тактический броневик от Aston Martin

Gruz_ Gruz_

Call of Duty: Modern Warfare 4 и легендарный британский бренд Aston Martin объявили о неожиданной коллаборации. Результатом совместной работы Infinity Ward и автопроизводителя стал Aston Martin Dreadnought — уникальный тактический внедорожник, разработанный специально для шутера. Виртуальный премиум-броневик станет доступен игрокам с 23 октября в Modern Warfare 4 и королевской битве Call of Duty: Warzone.

Над созданием Dreadnought совместно трудились дизайнеры обеих компаний. Разработчики называют новинку самым агрессивным полноприводным транспортом в истории франшизы. Защищенный броней внедорожник с мощным двигателем V12 идеально сгодится для дерзких тактических маневров: быстрых штурмов, эвакуации раненых тиммейтов под плотным обстрелом и зачистки вражеских сквадов.

Внешне машина сохранила все узнаваемые черты люксового бренда. Кузов выполнен из углеволокна с плетением «елочка» и выкрашен в фирменный цвет Chiltern Green. Внутри игроков ждут роскошный салон из кожи Oxford Tan и золотистый селектор передач. При этом боевой обвес, кенгурятники и экраны внутри кабины выполняют чисто декоративную функцию — на характеристики авто и баланс они не влияют.

Внутриигровой релиз Aston Martin Dreadnought запланирован на 23 октября. Отыскать элитный тактический SUV можно будет в ключевых локациях (POI) режима DMZ в Modern Warfare 4, а также на картах Warzone.

Трейлеры 4
5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Hall_1920

какой то хейло момент

3
JohnyKitamao

такая больше подошла бы мастеру чифу)

3
ОгурчикЮрец

В него тоже нельзя будет стрелять, как в Porsche Леона?