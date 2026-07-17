В Call of Duty: Modern Warfare 4 и Warzone добавят тактический броневик от Aston Martin

Call of Duty: Modern Warfare 4 и легендарный британский бренд Aston Martin объявили о неожиданной коллаборации. Результатом совместной работы Infinity Ward и автопроизводителя стал Aston Martin Dreadnought — уникальный тактический внедорожник, разработанный специально для шутера. Виртуальный премиум-броневик станет доступен игрокам с 23 октября в Modern Warfare 4 и королевской битве Call of Duty: Warzone.

Над созданием Dreadnought совместно трудились дизайнеры обеих компаний. Разработчики называют новинку самым агрессивным полноприводным транспортом в истории франшизы. Защищенный броней внедорожник с мощным двигателем V12 идеально сгодится для дерзких тактических маневров: быстрых штурмов, эвакуации раненых тиммейтов под плотным обстрелом и зачистки вражеских сквадов.

Внешне машина сохранила все узнаваемые черты люксового бренда. Кузов выполнен из углеволокна с плетением «елочка» и выкрашен в фирменный цвет Chiltern Green. Внутри игроков ждут роскошный салон из кожи Oxford Tan и золотистый селектор передач. При этом боевой обвес, кенгурятники и экраны внутри кабины выполняют чисто декоративную функцию — на характеристики авто и баланс они не влияют.

Внутриигровой релиз Aston Martin Dreadnought запланирован на 23 октября. Отыскать элитный тактический SUV можно будет в ключевых локациях (POI) режима DMZ в Modern Warfare 4, а также на картах Warzone.