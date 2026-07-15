В Call of Duty: Modern Warfare 4 появится режим с 500 вариантами карт - Activision раскрыла детали режима Kill Block

Activision поделилась новыми подробностями о многопользовательском режиме Kill Block для Call of Duty: Modern Warfare 4. Главной особенностью новинки станет модульная система карт, благодаря которой на старте игрокам будут доступны более 500 различных конфигураций игровых арен.

События Kill Block разворачиваются на тренировочной базе West Bridge Advanced Military Training Facility. Вместо привычных фиксированных карт каждая арена собирается из трёх отдельных секций: двух боковых и одной центральной. Перед каждым матчем эти элементы случайным образом меняются местами, создавая новую конфигурацию поля боя и заставляя игроков адаптироваться к незнакомой обстановке.

Несмотря на то что общий размер карт сопоставим с легендарной Shoot House из Modern Warfare (2019), изменение отдельных секций полностью меняет маршруты, точки обзора, укрытия и тактические возможности. Среди доступных модулей будут как совершенно новые локации, так и части классических карт серии, включая Crash, Shoot House, Storage Town, Killhouse и Ambush.

Некоторые секции также получат динамические погодные эффекты. Дождь и снег будут ухудшать видимость, а на оружии сможет появляться вода или лёд. Кроме того, карты оснастят разрушаемыми дверями, вертикальными маршрутами и интерактивными элементами окружения.

На релизе Kill Block станет основной ареной для режима Gunfight. Помимо классического формата 3 на 3, впервые появится версия 10 на 10. Игроки будут получать случайные наборы оружия, а после каждых двух раундов карта автоматически перестроится в новую конфигурацию, одновременно меняя доступное снаряжение. Победителем станет команда, первой выигравшая шесть раундов.

По словам Activision, технология модульных карт рассчитана не только на Gunfight. После выхода игры разработчики планируют использовать Kill Block и в других многопользовательских режимах.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет 23 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.