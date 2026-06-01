В Modern Warfare 4 появится карта с более чем 500 вариантами конфигурации

Infinity Ward продолжает раскрывать детали мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 4. Одной из самых необычных новинок станет карта Kill Block, которая будет менять свою структуру перед каждым матчем.

По словам креативного директора мультиплеера Джеффа Смита, карта состоит из трёх отдельных секций («плит»), которые случайным образом комбинируются между собой. Благодаря этому игроки будут получать новую конфигурацию локации практически в каждом матче.

Изначально разработчики рассматривали более 900 возможных комбинаций, однако из-за технических ограничений итоговое число сократилось. Тем не менее в игре останется свыше 500 вариантов расположения элементов карты.

По размерам Kill Block сравнивают с Shoot House из Modern Warfare (2019), однако её главная особенность заключается именно в постоянно меняющейся структуре. В Infinity Ward называют её «живой» картой, которая должна сделать матчи менее предсказуемыми и заставить игроков адаптироваться к новым условиям.

Разработчики считают Kill Block следующим этапом эволюции мультиплеерных карт в серии Call of Duty. Если идея окажется успешной, подобный подход может получить развитие и в будущих проектах франшизы.