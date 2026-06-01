В Modern Warfare 4 появится карта с более чем 500 вариантами конфигурации

Infinity Ward продолжает раскрывать детали мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 4. Одной из самых необычных новинок станет карта Kill Block, которая будет менять свою структуру перед каждым матчем.
По словам креативного директора мультиплеера Джеффа Смита, карта состоит из трёх отдельных секций («плит»), которые случайным образом комбинируются между собой. Благодаря этому игроки будут получать новую конфигурацию локации практически в каждом матче.
Изначально разработчики рассматривали более 900 возможных комбинаций, однако из-за технических ограничений итоговое число сократилось. Тем не менее в игре останется свыше 500 вариантов расположения элементов карты.
По размерам Kill Block сравнивают с Shoot House из Modern Warfare (2019), однако её главная особенность заключается именно в постоянно меняющейся структуре. В Infinity Ward называют её «живой» картой, которая должна сделать матчи менее предсказуемыми и заставить игроков адаптироваться к новым условиям.
Разработчики считают Kill Block следующим этапом эволюции мультиплеерных карт в серии Call of Duty. Если идея окажется успешной, подобный подход может получить развитие и в будущих проектах франшизы.
Учитывая, что большинство игроков в современную колду предпочитают играть на консолях, то адаптация будет сравнительно быстрой и простой из-за того, что у консольных игроков уже есть нерушимая стратегия победы: обложиться минами и сесть жопой в угол чтобы враг сзади не напал.
Эволюция? Карты без задумки, без дизайна? Учитывая, кто разработчик колды и насколько ему похер на баги в своей игре, то игроков с большой долей вероятности ждут некорректно отрисованные текстуры, некорректно отрисованные объекты и баги геодаты.
Генеративный слоп-контент выходит на ААА-уровень.
Хоть бери и на патент подавай. )
