В Modern Warfare 4 появится режим Collateral - пошаговый аналог Search and Destroy с экономикой

Activision анонсировала новый режим для Call of Duty: Modern Warfare 4 под названием Collateral. Он представляет собой пошаговый вариант классического «Поиска и уничтожения» (Search and Destroy), где команды поочерёдно атакуют и защищают две точки закладки бомбы.

Как это работает:

Каждый игрок начинает с пистолетом.

Деньги зарабатываются за убийства и выполнение задач.

Между раундами средства тратятся на броню, перки, гранаты, щиты для подавления беспорядков, дробовики, винтовки и другое.

Беспилотник доступен только как командная покупка.

При смерти вы теряете снаряжение, но деньги остаются.

Возрождения, серии убийств, восстановление здоровья и пользовательские комплекты снаряжения отключены — каждая покупка имеет вес.

Это не первая попытка серии реализовать подобную идею. В Black Ops 4 (2018) был режим Heist, а в MW4 также появится Inflation — командный бой на выбывание с денежными призами, представленный в бета-версии в прошлом месяце. Однако Collateral — самое близкое к киберспортивному формату, что Call of Duty когда-либо создавала.

Любопытно, что анонс состоялся в конце поста о ПК-версии, хотя режим будет доступен на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Insider Gaming отмечает, что Activision описывает Collateral как «эксклюзив для ПК», но это, вероятно, относится к особенностям управления или оптимизации, а не к доступности режима.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября.