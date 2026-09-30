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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.9 149 оценок

В Modern Warfare 4 появится режим Collateral - пошаговый аналог Search and Destroy с экономикой

KoRnEr KoRnEr

Activision анонсировала новый режим для Call of Duty: Modern Warfare 4 под названием Collateral. Он представляет собой пошаговый вариант классического «Поиска и уничтожения» (Search and Destroy), где команды поочерёдно атакуют и защищают две точки закладки бомбы.

На следующей неделе Infinity Ward подробно расскажет о режиме DMZ в Modern Warfare 4

Как это работает:

  • Каждый игрок начинает с пистолетом.
  • Деньги зарабатываются за убийства и выполнение задач.
  • Между раундами средства тратятся на броню, перки, гранаты, щиты для подавления беспорядков, дробовики, винтовки и другое.
  • Беспилотник доступен только как командная покупка.
  • При смерти вы теряете снаряжение, но деньги остаются.
  • Возрождения, серии убийств, восстановление здоровья и пользовательские комплекты снаряжения отключены — каждая покупка имеет вес.

Это не первая попытка серии реализовать подобную идею. В Black Ops 4 (2018) был режим Heist, а в MW4 также появится Inflation — командный бой на выбывание с денежными призами, представленный в бета-версии в прошлом месяце. Однако Collateral — самое близкое к киберспортивному формату, что Call of Duty когда-либо создавала.

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Любопытно, что анонс состоялся в конце поста о ПК-версии, хотя режим будет доступен на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Insider Gaming отмечает, что Activision описывает Collateral как «эксклюзив для ПК», но это, вероятно, относится к особенностям управления или оптимизации, а не к доступности режима.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября.

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